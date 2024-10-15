تشكيل منتخب مصر الأقرب أمام موريتانيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا

كشف الإعلامي كريم رمزي، عن تشكيل منتخب مصر الأقرب الذي ينوي حسام حسن المدير الفني للفراعنة البدء به في مباراة الليلة أمام موريتانيا، في الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وقال كريم رمزي خلال تصريحات ببرنامجه الإذاعي لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم، إنه على ضوء آخر مران للمنتخب، فالأقرب أن تكون الطريقة في المباراة 3-4-3 وذلك بعد الغيابات المؤثرة.

وتابع كريم رمزي: التشكيل المتوقع لـ منتخب مصر أمام موريتانيا، سيكون على النحو التالي:

حارس المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: خالد صبحي، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة

الوسط: أحمد عيد، مروان عطية، محمود صابر، محمد حمدي

الهجوم: عمر مرموش، أسامة فيصل، أحمد سيد زيزو.