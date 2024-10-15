الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

تشكيل منتخب مصر الأقرب أمام موريتانيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا

منتخب مصر
منتخب مصر

كشف الإعلامي كريم رمزي، عن تشكيل منتخب مصر الأقرب الذي ينوي حسام حسن المدير الفني للفراعنة البدء به في مباراة الليلة أمام موريتانيا، في الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

txt

موعد مباراة منتخب مصر وموريتانيا اليوم في تصفيات أمم أفريقيا والقناة الناقلة

txt

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام موريتانيا بتصفيات أمم أفريقيا

وقال كريم رمزي خلال تصريحات ببرنامجه الإذاعي لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم، إنه على ضوء آخر مران للمنتخب، فالأقرب أن تكون الطريقة في المباراة 3-4-3 وذلك بعد الغيابات المؤثرة.

وتابع كريم رمزي: التشكيل المتوقع لـ منتخب مصر أمام موريتانيا، سيكون على النحو التالي:

حارس المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: خالد صبحي، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة

الوسط: أحمد عيد، مروان عطية، محمود صابر، محمد حمدي

الهجوم: عمر مرموش، أسامة فيصل، أحمد سيد زيزو.

الجريدة الورقية