موعد مباراة مصر وموريتانيا اليوم في تصفيات أمم أفريقيا والقناة الناقلة

يحل منتخب مصر ضيفًا ثقيلًا على نظيره منتخب موريتانيا في المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الشيخ ولد بيديا، ضمن منافسات الجولة 4 من دور المجموعات بتصفيات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

ويدخل المنتخب المصري مباراة اليوم بقيادة المدير الفني حسام حسن رافعًا شعار لا بديل عن الفوز والنقاط الثلاثة من أجل حسم تأهله رسميًا لنهائيات أمم أفريقيا، حيث يحتاج الفراعنة لنقطة وحيدة من لقاء اليوم لحسم البطاقة.

على الجهة المقابلة يسعى المنتخب الموريتاني الرد اعتباره بعد الهزيمة على يد المنتخب المصري في مباراة الذهاب قبل أيام، حيث خسر بثنائية سجلها محمود حسن تريزيجية ومحمد صلاح.

ومن المتوقع أن يدخل منتخب مصر المباراة بالتشكيل الأتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد حمدي، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، أحمد عيد.

الوسط: مروان عطية، أحمد سيد زيزو، حمدي فتحي.

الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، أسامة فيصل، عمر مرموش.

موعد مباراة مصر وموريتانيا والقناة الناقلة والمعلق ..

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مصر وموريتانيا في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على ملعب الشيخ ولد بيديا، وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 3بصوت المعلق الرياضي عصام الشوالي.