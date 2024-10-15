خوفًا من تأخره في المواصلات.. مدير مدرسة يبيت بداخلها لاستقبال وزير التربية والتعليم

في لفتة إنسانية حرص الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم خلال زيارته لعدد من المدارس في محافظة المنوفية اليوم على اصطحاب إبراهيم حسانين مدير مدرسة قويسنا الرسمية المتميزة للغات الذي يعاني من أمراض ضغط الدم والداء السكري والعمود الفقري ويسير مستنداً على "عكاز".

وأشاد وزير التربية والتعليم بمدير مدرسة قويسنا الرسمية للغات إبراهيم حسانين، الذي حرص على المبيت ليلاً في مقر عمله لبعد سكنه عن مدينة قويسنا للإشراف على كل صغيرة وكبيرة استعداداً لزيارة الوزير، وخوفاً من تأخره في الوصول إلي المدرسة مبكراً بسبب المواصلات.

وكان اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية قد إستقبل صباح اليوم الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، وتفقدا عدداً من المدارس بمدينة قويسنا في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة انتظام سير العام الدراسي وانضباط المنظومة التعليمية داخل مدارس المحافظة.

رافقهما خلال الجولة، الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، والدكتور محمود الفولى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية ،ووكيل الوزارة طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة قويسنا , والأستاذ محمد صحصاح مدير عام إدارة قويسنا التعليمية, والأستاذ عبد الحليم زيدان وكيل إدارة قويسنا التعليمية, والأستاذ محمد عطية مدير التعليم الإعدادي، والأستاذة سلوي الشافعي مدير المدارس الرسمية للغات.

وأشاد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم بمعلمى مادتى الرياضيات واللغة الإنجليزية بإدارة قويسنا التعليمية لأدائهما المتميز مع الطالبات والمتابعة الجيدة لهن.

ويبلغ إجمالى عدد المدارس بمحافظة المنوفية 2688 مدرسة، كما يبلغ إجمالى عدد الطلاب 1077466 طالبا وطالبة.

واستهل الوزير والمحافظ جولتهما التفقدية بزيارة مدرسة قويسنا الرسمية المتميزة للغات، واستمعا من الأستاذ إبراهيم حسانين مدير المدرسة لآليات خفض الكثافات بالفصول، وكذا آليات سير العملية التعليمية فى المدرسة ، وقد حضر الوزير والمحافظ طابور الصباح فى المدرسة، كما تفقدا قاعات رياض الأطفال وعددًا من فصول المرحلة الابتدائية، وحرص الوزير محمد عبد اللطيف على متابعة أداء الطلاب للواجبات المدرسية وكراسة الحصة، والتقييمات الأسبوعية، وكذا متابعة مستوى الطلاب وأدائهم فى القراءة.

وعقب ذلك، توجه الوزير والمحافظ إلى مدرسة "الشهيد علاء محمد الدسوقى الثانوية المطورة بنات للغات والتى تضم عدد 950 طالبة ، وتفقد الوزير والمحافظ عددا من فصول المدرسة، وأجري حوارًا مع الطالبات حول تطلعاتهم فى المستقبل، حيث وجه وزير التربية والتعليم الطالبات بالبحث عن أهم الوظائف فى المستقبل والذي سيشهد استحداث وظائف جديدة متعلقة بدراسة الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي.

كما قام الوزير والمحافظ بزيارة مفاجئة لمدرسة مصطفى كامل الابتدائية إدارة قويسنا التعليمية والتى تضم 1097 طالبًا وطالبة، حيث تفقدا عددا من فصول المدرسة، ومتابعة كراسات الحصة والواجب، فضلا عن حرص الوزير على متابعة مستوى الطلاب فى القراءة.