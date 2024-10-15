توجيه الاتهامات لـ مبابي في قضية اغتصاب بستوكهولم

أفادت تقارير سويدية بأن المجني عليها في قضية الاغتصاب بالعاصمة ستوكهولم قد حددت كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، كالجاني المحتمل، وذلك بعد ساعات من إعلان المدعي العام فتح تحقيق رسمي في القضية.

حسب قناة "TV4 News" السويدية، أكدت الضحية المزعومة لموظفي المستشفى التي زارتها قبل تقديم شكوى في مركز الشرطة أن مبابي هو الشخص المعني. ويُزعم أن الحادث وقع في فندق وسط ستوكهولم، حيث كان مبابي يقيم مع عدد من أقاربه، من بينهم زميله السابق نوردي موكيلي.

من جانبها، أكدت السلطات السويدية أن مبابي مصنف كمشتبه به بشكل معقول في القضية، رغم أن حاشيته تنفي هذه الاتهامات وتعتبرها محاولة للتشهير.

كما أوضح الادعاء العام أن الواقعة المزعومة حدثت في 10 أكتوبر، وأن شكوى تم تقديمها للشرطة.

وأشارت تقارير إلى أن التحقيقات تتضمن جمع إفادات من العاملين في الفندق لتوضيح تفاصيل الحادث. مبابي، بدوره، ينفي أي صلة له بالحادثة.