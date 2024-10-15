تحقيقات سويدية بشأن اتهام مبابي بالاغتصاب

فتحت الشرطة السويدية تحقيقًا في اتهام النجم الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، بالاغتصاب خلال زيارته الأخيرة إلى ستوكهولم.

كانت صحيفة "أفتونبلاديت" قد ذكرت أن فتاة تقدمت بشكوى بشأن حادثة اغتصاب في المدينة، لكن لم يُكشف عن هوية المتهم. ومع ذلك، أكدت صحيفة "إكسبرسن" أن مبابي هو الشخص المشتبه به في القضية.

رد مبابي

ومن جانبه، نفى مبابي هذه الاتهامات، مؤكدًا عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي أنها "أخبار كاذبة".

كما أوضحت "إكسبرسن" أن التحقيقات تركزت على مبابي بناءً على الشك المعقول حول تورطه في الجريمة.

في سياق متصل، تم استبعاد مبابي من معسكر منتخب فرنسا بسبب عدم جاهزيته البدنية، رغم مشاركته مع ريال مدريد في آخر مباراتين. وقد أثار الجدل بعد ظهوره في مطعم بوسط ستوكهولم قبل مغادرته مع أصدقائه.