كيليان مبابي متهم بالاعتداء الجنسي بأحد فنادق السويد

كشت تقارير إعلامية محلية أن كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي متهم بالاغتصاب والتحرش الجنسي في أحد فنادق السويد.

وفي وقت سابق اليوم، انتقد مبابي تقريرًا عن تعرضه لاغتصاب مزعوم في الفندق الذي كان يقيم فيه مع أصدقائه الأسبوع الماضي، ووصفه بأنه "أخبار كاذبة".

وزعمت صحيفة إكسبرسن السويدية أن مبابي هو الذي يخضع للتحقيق من قبل الشرطة بعد توجيه اتهامات رسمية ضد نجم ريال مدريد.

وكان لاعب كرة القدم في زيارة للسويد مع أصدقائه من الأربعاء إلى الجمعة في الأسبوع الماضي، وأقام في فندق البنك في وسط المدينة.

وزعمت التقارير أن واقعة الاغتصاب المزعومة وقعت يوم الخميس، وكان مبابي قد زار في وقت سابق من تلك الليلة مطعم "شي جولي"، قبل أن يتوجه إلى ملهى "في" الليلي، ثم عاد أخيرًا إلى فندقه في شاحنة سوداء مع حراسه الشخصيين.

وشارك مبابي اليوم في مقال صحفي على X حول اغتصاب مزعوم في الفندق وكتب: "أخبار كاذبة! لقد أصبحت متوقعة للغاية، قبل جلسة الاستماع مباشرة وكأنها بالصدفة".

ومن المقرر أن تعقد جلسة استماع غدًا في إطار معركته ضد ناديه السابق باريس سان جيرمان بشأن 46 مليون جنيه إسترليني من الأجور والمكافآت غير المدفوعة.

ذكرت صحيفة "إكسبريسن" أن تقريرا وصل للشرطة بعد يومين، وذكرت صحيفة أفتونبلاديت السويدية أن الشرطة تحقق في جريمة اغتصاب في فندق بوسط ستوكهولم، والتي يُزعم أنها حدثت ليل الخميس.

وذكرت صحيفة "أفتونبلاديت" أن المحققين ووحدة الأدلة الجنائية توجهوا إلى مكان الجريمة المزعومة يوم الاثنين.

وذكرت الصحيفة أن الإنذار بشأن الاغتصاب المزعوم ثار عندما "طلبت المرأة الرعاية" في مستشفى محلي، وغادر مبابي مطار بروما في السويد على متن طائرة خاصة، الجمعة.

ورفض المدعي العام المسؤول عن التحقيق في قضية الاغتصاب التعليق على القضية، وقال لوسائل الإعلام المحلية: "لن أقول أي شيء عن هذا".

وأصدرت شرطة ستوكهولم بيانًا مشابهًا لصحيفة ميل أون لاين عبر المتحدثة باسمها كارينا سكاجرليند: "لا تستطيع الشرطة تأكيد أو نفي مثل هذه الحالة".

وبحسب صحيفة "أفتونبلاديت"، لم يتم حتى الآن تحديد هوية أي مشتبه بهم في القضية.

يأتي ذلك قبل جلسة الاستماع غدًا بشأن 46 مليون جنيه إسترليني من المكافآت والأجور غير المدفوعة التي أمرت باريس سان جيرمان بدفعها إلى مبابي .

وكان من المقرر أن يحصل مبابي على مكافأة التوقيع في فبراير ، كما أنه مستحق للأجور غير المدفوعة من فترة سبع سنوات قضاها في باريس قبل انتقاله إلى ريال مدريد في يونيو.