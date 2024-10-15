ديشامب يرد بغضب على اتهامات مبابي في السويد

انفجر ديدييه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، غضبًا من الاتهامات الموجهة لنجم ريال مدريد كيليان مبابي، التي ظهرت أثناء إجازته في السويد، حيث ذُكر اسمه في تحقيق بتهمة اغتصاب وقعت في الفندق الذي كان يقيم فيه.

غاب مبابي عن انتصار فرنسا على بلجيكا (2-1) في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية 2024-25.

تصريحات ديشامب

في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، رد ديشامب على سؤال حول القضية، مؤكدًا أنه من المهم الابتعاد عن الأجواء السلبية: "الجميع أحرار في الكتابة، لكن هناك بيئة سلبية يجب الابتعاد عنها".

وأضاف: "من الأفضل أن نتريث قبل إصدار الأحكام، وهناك حقائق يمكن التحقق منها. لن أناقش هذا الأمر مع مبابي، فهو كبير بما يكفي للتعامل مع الوضع".

وفقًا لصحيفة "إكسبريسن" السويدية، يعتبر مبابي مشتبهاً فيه بشكل طفيف في تحقيق الشرطة، بينما أكد اللاعب أنها معلومات كاذبة.

فيما يخص ترتيب المجموعة، يحتل منتخب فرنسا المركز الثاني برصيد 9 نقاط، بينما يأتي منتخب بلجيكا في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.