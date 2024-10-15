عاجل
عاجل حجز جلسة محاكمة المتهمين بتزييف سحر مؤمن زكريا للحكم
الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

ديشامب يرد بغضب على اتهامات مبابي في السويد

مبابي
مبابي

انفجر ديدييه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، غضبًا من الاتهامات الموجهة لنجم ريال مدريد كيليان مبابي، التي ظهرت أثناء إجازته في السويد، حيث ذُكر اسمه في تحقيق بتهمة اغتصاب وقعت في الفندق الذي كان يقيم فيه.

txt

كيليان مبابي متهم بالاعتداء الجنسي بأحد فنادق السويد

txt

مبابي يغيب عن قائمة فرنسا لمواجهة بلجيكا

غاب مبابي عن انتصار فرنسا على بلجيكا (2-1) في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية 2024-25.

تصريحات ديشامب

في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، رد ديشامب على سؤال حول القضية، مؤكدًا أنه من المهم الابتعاد عن الأجواء السلبية: "الجميع أحرار في الكتابة، لكن هناك بيئة سلبية يجب الابتعاد عنها".

وأضاف: "من الأفضل أن نتريث قبل إصدار الأحكام، وهناك حقائق يمكن التحقق منها. لن أناقش هذا الأمر مع مبابي، فهو كبير بما يكفي للتعامل مع الوضع".

وفقًا لصحيفة "إكسبريسن" السويدية، يعتبر مبابي مشتبهاً فيه بشكل طفيف في تحقيق الشرطة، بينما أكد اللاعب أنها معلومات كاذبة.

فيما يخص ترتيب المجموعة، يحتل منتخب فرنسا المركز الثاني برصيد 9 نقاط، بينما يأتي منتخب بلجيكا في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

الجريدة الورقية