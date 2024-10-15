إيران ترفض اتهامات الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بشأن التدخل العسكري في أوكرانيا

رفضت الخارجية الإيرانية غداة فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على إيران اتهامات الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لطهران بالتدخل العسكري في نزاع أوكرانيا.

وبحسب"روسيا اليوم "، قال إسماعيل بقائي، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ، في بيان موقف إيران بشأن النزاع الأوكراني واضح ومبدئي، إذ عارضت إيران منذ بداية النزاع الحرب وأكدت على احترام جميع الدول لسيادة ووحدة الأراضي الوطنية لكل منهما، وطالبت بحل دبلوماسي لتسوية النزاع بين روسيا وأوكرانيا.

وأضاف: "وجهت بعض الدول الأوروبية وبريطانيا اتهامات لإيران بالتدخل العسكري في هذا النزاع دون تقديم أي دليل، وهو الأمر المرفوض تماما".

وتابع: "اتهامات الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ضد إيران تهدف إلى حرف الرأي العام عن القضية الأهم حاليا، وهي الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني والعدوان الذي يمارسه الكيان الصهيوني في منطقة غرب آسيا".