الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

بن غفير: إسرائيل لديها فرصة لضرب إيران

وزير الامن القومي
وزير الامن القومي الاسرائيلي

أوضح إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، أن "لدى إسرائيل فرصة لقطع رأس الأفعى عبر ضرب إيران.

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وبحسب"سكاي نيوز عربية"، أكد بن غفير، أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعمل على اتخاذ قرارات شجاعة.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، الإثنين، نقلا عن مسؤولين مطلعيْن أن نتنياهو أبلغ الولايات المتحدة بأن إسرائيل مستعدة لضرب أهداف عسكرية إيرانية وليس نووية أو نفطية.
ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله إن الهجوم الإسرائيلي على إيران "سيتم تنفيذه قبل الانتخابات الأميركية في 5 نوفمبر.
وأفادت شبكة "إن بي سي"، الأحد، نقلا عن مسؤولين أميركيين أن واشنطن تعتقد أن إسرائيل قلصت نطاق أهداف ردها المحتمل على هجوم إيران هذا الشهر ليقتصر على أهداف عسكرية وبنية تحتية للطاقة.

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