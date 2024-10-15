الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

وزير الخارجية الاسرائيلي:  إيران السبب في زعزعة الاستقرار في الشرق الاوسط

وزير الخارجية الاسرائيلي
وزير الخارجية الاسرائيلي

أوضح يسرائيل كاتس،  وزير الخارجية الإسرائيلي، لنظيره الصيني وانغ يي، خلال اتصال هاتفي أن إيران هي السبب الرئيسي لزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.

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وبحسب روسيا اليوم، قال كاتس، حسبما نقلت عنه القناة 12 الإسرائيلية، إن "إيران هي السبب الرئيسي لزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.. وإسرائيل سترد على الهجوم الإيراني".

وفي سياق متصل، استعرض وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي هاتفيا مع نظيره الصيني وانغ يي، المستجدات في منطقة غرب آسيا والمبادرات الرامية لمنع تصاعد التوتر في المنطقة.

وأفادت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان اليوم الاثنين، بأن الوزير عراقجي بحث مع وزير خارجية الصين وانغ يي، في اتصال هاتفي عبر السفارة الإيرانية في مسقط، آخر التطورات في منطقة غرب آسيا".

وأشار وزير الخارجية الصيني إلى علاقات بلاده المهمة والاستراتيجية مع إيران، مؤكدا ضرورة زيادة الجهود والمبادرات الدبلوماسية مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لمنع تصاعد التوتر وانعدام الأمن في منطقة غرب آسيا.

ورحب عراقجي، بـ "جهود الحكومة الصينية لوقف أعمال الإبادة والجريمة التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة ولبنان"، واصفا تقاعس مجلس الأمن الدولي حيال هذه المجازر بالكارثة بسبب العرقلة التي تمارسها الولايات المتحدة فيه.

وأشاد عراقجي بدور بكين في المساعدة على الحفاظ على السلام والأمن الإقليميين.

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