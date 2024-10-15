وزير الإنتاج الحربى يبحث مع ممثلي "أشوك ليلاند الهندية" أوجه التعاون

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى وفد من شركة "أشوك ليلاند الهندية"، لمناقشة أوجه التعاون في مجالات التصنيع ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، جاء ذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

استهل وزير الدولة للإنتاج الحربي اللقاء بالترحيب بوفد الشركة الهندية، مؤكداً على عمق علاقات التعاون المشترك بين الجانبين المصري والهندي في مختلف المجالات، لافتاً إلى أنه تم خلال اللقاء إستعراض الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية والبشرية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي والتي تعد الركيزة الأساسية للتصنيع العسكرى بمصر، لافتًا إلى أن الجهات التابعة للوزارة تعد رافداً مهماً في الصناعة الوطنية من خلال جهودها للمشاركة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية بالدولة، مضيفاً أنه تم خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين شركة حلوان لمحركات الديزل ( مصنع ٩٠٩ الحربي) التابعة لوزارة الإنتاج الحربي وشركة أشوك ليلاند الهندية في مجال إنتاج المحركات ذات القدرات المختلفة والتي تتراوح من (48 – 198) حصان والتي تستخدم في التطبيقات الصناعية المختلفة كوحدات توليد الكهرباء ووحدات رفع المياه وغيرها من التطبيقات.

وأكد الوزير "محمد صلاح" على سعي وزارة الإنتاج الحربي إلى عقد شراكات لنقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة وتعميق التصنيع المحلي وكذا تبادل الخبرات والمعلومات الفنية مع الشركات الهندية في مختــلف المجـالات وعلى رأسها شركة "أشوك ليلاند"، معرباً عن ثقته في تكنولوجيات التصنيع المتقدمة بدولة الهند.

من جانبهم أوضح ممثلو "أشوك ليلاند" الهندية أن الشركة تأسست عام 1948 وهي رائدة ومتخصصة في مجال صناعة المركبات مثل (الشاحنات، الأتوبيسات، عربات النقل الخفيفة)، كما أوضح ممثلو الشركة أنه يتم إنتاج المركبات العسكرية وأضافوا أن 70% تقريباً من إجمالي المركبات المستخدمة بالجيش الهندي من إنتاج "أشوك ليلاند"، وأشاروا إلى أن الشركة تنتج كذلك محركات الديزل للتطبيقات الصناعية المختلفة ومولدات الكهرباء، ويتبع الشركة عـدد (9) مصانع تقع في الهند والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة.

وأعرب ممثلو الشركة الهندية عن تطلعهم للتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي في ضوء ما تتميز به شركاتها من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وبشرية على أعلى مستوى على خلفية التعاون السابق مع شركة حلوان لمحركات الديزل في إنشاء خط تجميع المحركات (أشوك ليلاند) والذي بدأ من عام 2010، وكذا في إطار ما تشهده شركات الإنتاج الحربي من تطوير على مختلف الأصعدة، وأشاد ممثلو الشركة الهندية بالنشاط الملحوظ لوزارة الإنتاج الحربي في دعم المشروعات القومية والتنموية في مصر، كما أشادوا من ناحية أخرى بإهتمام الدولة المصرية بتوفير المناخ الداعم للإستثمار.

وأكد محمد عيد بكر المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة على حرص وزارة الإنتاج الحربي على التعاون مع مختلف الشركات العالمية فى مجال نقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة بمصر، وذلك في ضوء العمل المتواصل الذي تبذله الوزارة لدعم استراتيجيات التنمية المستدامة بالدولة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع والموارد المحلية المتاحة.



