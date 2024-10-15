حساء القرع الجوزي المحمص الصحي لمرضى سرطان الثدي

تحرص الأمهات على تحضير العديد من الأطباق المفيدة لصحتهن وصحة ابنائهن لذا يأتي القرع في مقدمة القائمة التي تفضل تحضيرها بين حين لآخر لفوائده المتعددة.

ويحتوى القرع على فوائد عديدة أبرزها تحسين صحة، وكثافة العظام، وتقليل فرص حدوث هشاشة العظام، والشائعة عند النساء بعد انقطاع الطمث، تعزيز صحة البشرة، والجلد، تعزيز عملية التخسيس وفقدان الوزن. زيادة الخصوبة.

واليوم نقدم لكٍ حساء القرع الجوزي المحمص لاحتوائه على الفيتامينات والمعادن التى يحتاجها الجسم بخطوات سهلة.

المقادير

- القرع : 1 حبة (قرع جوزي كبير مقشر ومنزوع البذور ومقطع إلى مكعبات)

- الجزر : 2 حبة (مقشر ومقطع)

- البطاطا الحلوة : 1 حبة (كبيرة مقشرة ومقطعة إلى مكعبات)

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- الثوم : 4 فصوص (مفروم)

- مرق خضار : 3 اكواب

- حليب : كوب

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : حسب الرغبة

طريقة التحضير

سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

في وعاء تحميص كبير، اخلطي القرع الجوزي والجزر والبطاطا الحلوة والبصل والثوم.

اخبزي الخضار لمدة 30-35 دقيقة، أو حتى تنضج الخضروات.

في الخلاط، قومي بخلط الخضار المشوية مع مرق الخضار والحليب والملح والفلفل حسب الرغبة، وقدمي الطبق دافئاً.