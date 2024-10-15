انتهاء أعمال مناقشة ميزانية مصر العليا للكهرباء وقطاع سوهاج الأقل فقدا

عقدت أعمال الجمعية العامة العادية لمناقشة ميزانية شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس جابر دسوقى عن العام المالى الماضى 2023/2024.

واستعرض المهندس احمد صدقي رئيس مجلس الادارة ما تم من اجراءات متعلقة بخفض معدلات ونسب الفقد بالشبكة الكهربائية بنطاق المحافظات التابعة لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء بلغت 18.8%، كاشفا أن المحافظات التابعة للشركة هى الأقصر وأسوان وسوهاج وقنا.

ونوه الي ان الشركة تستهدف خفض نسبة الفقد بالشبكة إلى 16% بنهاية العام المالى الجديد 2024/2025، لافتا إلى أن قطاع محافظة قنا يمثل أعلى نسبة فقد بالشركة بنسبة 20% بينما يمثل قطاع محافظة سوهاج أقل نسبة فقد بالشركة بواقع 15%.

وأكد رئيس الشركة تنفيذ خطة استثمارية لاستقرار وتدعيم الشبكة وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين ، إلي جانب تنفيذ عدداً من المشروعات المتنوعة تتضمن بنية تحتية في المدن الجديدة والمناطق الصناعية في مختلف المحافظات التي تقع ضمن نطاق عمل الشركة ، وتوصيل التغذية الكهربائية للمشروعات القومية ، وإنشاء مراكز للشحن وتطوير خدمات العملاء و توفير مراكز شحن متنقلة لمواكبة زيادة عدد المشتركين، كما اتخذت الشركة عدداً من الإجراءات التي تضمن تحسين الفقد الفني والفقد غير الفني .

كما تناول استعراض كمية الطاقة المباعة و المشتراة ونسب الفقد ، وجهود الشركة في التوسع في تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع وتكثيف عمل حملات الضبطية القضائية ، للحد من ظاهره سرقة التيار ، وانخفاض معدلات الأعطال مقارنة بالعام السابق وارتفاع مستويات الأداء.

وأشادت الجمعية العمومية برئاسة المهندس جابر الدسوقي بآداء شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء والعاملين بها بقيادة المهندس احمد صدقي ، بما أظهرته مؤشرات الأداء العام خلال مناقشة بنود أعمال الميزانية ، مثمنة الجهود المبذولة لتطوير الخدمات وتحديثها لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة والخدمة المقدمة للمواطنين.