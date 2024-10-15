القومي للطفولة يستقبل مؤسسات لبحث سبل التعاون في تقديم الدعم النفسي

استقبلت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة وفدا من " مؤسسة أنرويل النيل، روتاري المعادي، روتاري المنصورية، وجمعية نداء لتأهيل وتعليم الأطفال ضعاف السمع وذوي الإعاقات المتعددة، وذلك لبحث سبل التعاون فيما يخص الدعم النفسى والمعنوى للأطفال، وتوعية ودعم الأسرة باحتياجات الطفولة المبكرة.

واستعرضت الدكتورة سحر الأنشطة والبرامج التي ينفذها المجلس والمبادرات التي تم إطلاقها كالمبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوي" والتي ينفذها المجلس تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية، ومبادرة "صاحبوهم تكسبوهم" والتي تقدم الدعم للأهالي والأسر لتنشئة الأطفال تنشئة صحية وسليمة، والحملة الخاصة بحماية الأطفال من سوء استخدام الإنترنت.

وشهد الاجتماع بحث سبل التعاون فيما يخص الجانب التوعوي الخاص بحقوق الطفل وتقديم الدعم اللازم لتوعية الأهالي والأسر بالحقوق القانونية والإرشاد الأسري، مع تنفيذ ورش عمل مع الأطفال لرفع وعيهم بحقوق الطفل والخدمات المقدمة من خط نجدة الطفل 16000 وكيفية حماية أنفسهم من أي خطر قد يتعرضون له.



