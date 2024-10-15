وزير العمل يلتقى محافظ الإسكندرية لبحث تكثيف التعاون فى تنفيذ أهداف "بداية"

وصل محمد جبران، وزير العمل، مبنى ديوان عام المحافظة بالاسكندرية للقاء الفريق احمد خالد حسين محافظ الاسكندرية بحضور محمد كمال وكيل مديرية العمل بالمحافظة، وذلك للتباحث بشأن مجموعة من الملفات المشتركة.

وأكد الجانبان على أهمية تكثيف التعاون، لمواصلة المشاركة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان ،لا سيما في مجالات «التدريب من أجل التشغيل»، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل ،ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية،وتعزيز علاقات العمل في بيئة لائقة مشجعة على الاستثمار ،ومحققة للمزيد من الأمان الوظيفي للعامل ،وكذلك دعم وحماية ورعاية الفئات الأكثر احتياجا،خاصة العمالة غير المنتظمة و»عمال التراحيل«.

وتضمنت الجولة، زيارة معرض منتجات مراكز التدريب المهني بالمحافظة،والتابعة للوزارة، و تسليم جوائز لأوائل خريجي «برنامج تدريبي» على 5 مهن، بالتعاون مع شركة «قدرة للتنمية والحلول التكنولوجية للتعليم»،وشركاء دوليين، ومحلين، وكذلك عقود عمل لذوي همم ،لدمجهم في سوق العمل،تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي،رئيس الجمهورية.

كما شملت الزيارة شركة سيدى كرير للبتروكيماويات، التي يعمل فيها 1071 عامل ،ليشهد ختام فعاليات مبادرة «سلامتك تهمنا» التي أطلقتها الوزارة، بمشاركة 17 شركة من داخل المحافظة، لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية،للحفاظ على صحة العامل،وسلامة أدوات الإنتاج، وذلك في إطار تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان».