رئيس جامعة الأزهر يتفقد فرع البنات بمدينة نصر ويتابع أعمال تأسيس المدرجات المركزية

قام الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، بجولة تفقدية لفرع البنات بمدينة نصر.

تضمنت الجولة متابعة سير العمل بالمدرجات المركزية بفرع البنات، والاطمئنان على أعمال فرش وتأسيس المدرجات بعد الانتهاء من أعمال البناء، ووجه رئيس الجامعة بسرعة الانتهاء من تجهيزها حتى يمكن استثمارها في العملية التعليمية خدمة لكليات فرع البنات.

كما تفقد رئيس الجامعة كلية الدراسات الإنسانية للبنات، وشارك في احتفالية استقبال الطالبات المستجدات، مقدمًا لهن التهنئة بالعام الدراسي الجديد، متمنيًا لهن التوفيق والنجاح، وأن يكن نماذج مضيئة تعكس وسطية الأزهر الشريف.

وأعلن رئيس الجامعة أن التقديم في المدن الجامعية المرحلة الثانية بدأ من اليوم الثلاثاء ومتاح أمام الطالبات الجدد والذين لم يتقدموا في المرحلة الأولى.

وأعقب ذلك تفقده لقسم اللغة العبرية، وتقديمه التهنئة إلى الدكتورة منال مرسي، رئيسة القسم.

جاء ذلك بحضور الدكتورة منال الخولي، عميدة كلية التربية بنات القاهرة، والدكتورة أميمة فهمي، عميدة كلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة، والدكتورة كريمة عبد المجيد، وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة منى صبحي، وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحوث، والأستاذة منال حافظ، مديرة أمن فرع البنات والمدينة الجامعية.

رئيس جامعة الأزهر يشيد بجهود كلية أصول الدين

أشاد الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، بجهود علماء أصول الدين في الحفاظ على ثوابت الدين وربط الباحثين بتراث الأمة وحضارتها، جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح فعاليات الملتقى الحديثي الثاني الذي تنظمه كلية أصول الدين بالقاهرة، والذي يقرأ فيه كتابَا: "مأخذ العلم لابن فارس المتوفي في 395 هجرية، ومجلس في حديث جابر الذي رحل فيه مسيرة شهور لابن ناصر الدين الدمشقي المتوفي عام 842 هجرية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور أحمد معبد عبد الكريم، عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور رمضان عبد الله الصاوي، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، والدكتور مصطفى أبو عمارة، أستاذ الحديث بالكلية، والدكتور محمود حسين، عميد كلية أصول الدين بالقاهرة.



ورحب رئيس جامعة الأزهر بالحضور جميعًا ناقلًا لهم تحيات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ورجائه الصادق بالتوفيق والسداد للجميع.

وثمن رئيس جامعة الأزهر هذا الحضور الطاغي من الطلاب مصريين ووافدين والذي يعكس النشاط العلمي الكبير الذي تقوم عليه كلية أصول الدين بالقاهرة، والذي يهدف إلى تأهيل طلاب العلم والباحثين تأهيلًا علميًّا صحيحًا، وربطهم بتراث الأمة وحضارتها.