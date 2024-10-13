رئيس جامعة الأزهر يشهد احتفالية كلية الصيدلة بنات بالقاهرة بالطالبات المستجدات

أشاد الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، بالجهود المبذولة داخل كلية الصيدلة بنات بالقاهرة حتى وصلت إلى ما وصلت إليه الآن وأصبحت كلية معتمدة، وحصلت على شهادة تجديد الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

جاء ذلك خلال كلمته في الاحتفالية التي نظمتها الكلية بحضور الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتورة زينب القصبي زلط، عميدة الكلية، والدكتور مجدي ثابت، نقيب صيادلة القليوبية، والدكتورة سمر زكي، وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أماني إبراهيم، وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، ولفيف من رؤساء الأقسام بالكلية؛ بمناسبة استقبال الطالبات المستجدات في العام ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥م.

وقدم رئيس الجامعة التهنئة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة تلك الذكرى العزيزة على نفوس المصريين جميعًا.

وثمن رئيس الجامعة ما تقوم به كلية الصيدلة بنات بالقاهرة من جهود كبيرة في المجالات العملية التعليمية والبحث العلمي وخدمة المجتمع، مشيًرا إلى أن هذه الجهود تصب في مصلحة الوطن وتعمل علي تقدمه ونهضته وتدعم المبادرة الرئاسية لبناء الانسان.

ووجه رئيس الجامعة الشكر والتقدير لإدارة الكلية؛ لما تقوم به من جهود متميزة جعلت كلية الصيدلة في مقدمة كليات الصيدلة محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

وحث رئيس الجامعة بناته الطالبات على الجد والاجتهاد، كما حث أعضاء هيئة التدريس على بذل قصارى جهدهم؛ حتى تكون الأجيال القادمة أفضل منا.

وأوضح رئيس الجامعة أنه إذا خرجنا أجيالًا أقل من مستوانا فقد حكمنا على أنفسنا بالتخلف، وإذا كانوا مثلنا فقد حكمنا على الزمن بالتوقف؛ لذا يجب أن يتفوق الطالب على أستاذه ويأتي بجديد، مؤكدًا أنه لا بد أن يكون خريجي جامعة الأزهر أفضل الخريجين، لافتًا إلى أن الأستاذ يكون في غاية السعادة عندما يجد ابنه أفضل منه علميًّا.

ووعد رئيس الجامعة بالانتقال إلى مبنى الكلية الجديد قريبًا أن شاء الله.

ورحب الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، بالحضور جميعًا في هذه الاحتفالية التي تتزامن مع الذكرى ال 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة التي سطر خلالها أبطال القوات المسلحة ملحمة عظيمة بتحطيم العدو الصهيوني الذي كان يدعي أنه لا يقهر، وأشاد بما وصلت اليه كلية الصيدلة بنات بالقاهرة من حصولها على شهادة تجديد الاعتماد، موجهًا الشكر والتقدير للدكتورة راجيه طه، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة ضمان الجودة، والدكتورة مها أبو شادي، نائب مدير مركز الجودة بالجامعة، وموجهًا التحية للطالبات وأسرهم.

كما عبَّر الدكتور مجدي ثابت، نقيب صيادلة القليوبية، عن سعادته وفخره بوجوده في جامعة الأزهر مهد الوسطية والاعتدال، مشيدًا بخريجي كليات الصيدلة بجامعة الأزهر وتميزهم عن غيرهم من خلال دراستهم الدينية والعلمية جنبًا إلى جنب.

رئيس جامعة الأزهر يكرم المتفوقات دراسيًّا ويشيد ببرنامج محو الأمية

وقدم نقيب الصيادلة التهنئة إلى طالبات كلية الصيدلة، مشيرًا إلى أن مهنة الصيدلة تعد من أفضل المهن، وهي تضم أكثر من 30 تخصصًا، لافتًا إلى أن الصيدلي تقضي على يديه حوائج المرضى، ويحظى بالدعاء.

وحث نقيب الصيادلة الطالبات على الجد والاجتهاد، وأن يكن نماذج مشرفة يحتذى بها علمًا وخلقًا.

وفي الختام قام رئيس الجامعة بتكريم الطالبات المتفوقات على مستوى الفرق الدراسية، وكرم الطالبة الفائزة في مسابقة القراءة الحرة، والفائزات في الأنشطة الطلابية، كما كرم الدارسات في برنامج محو الأمية، وأثنى على هذه الجهود المبذولة داخل كلية الصيدلة بنات بالقاهرة.