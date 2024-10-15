محافظ الفيوم يتابع نتائج أعمال تحليل الوضع الراهن للأسواق والمواقف

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً مع متدربي مشروع الدعم الفني لتخطيط وتصميم مواقع مشروعات الخدمات المحلية والاقتصادية، من مهندسي التخطيط والإدارات الهندسية بمجالس المدن، للوقوف على نتائج المرحلة الأولى من عمل اللجان التي تم تشكيلها بالمراكز، في تحليل الوضع الراهن لجميع الأسواق والمواقف بعواصم المدن، وفق المعايير التي تم التدريب عليها، ووضع تصور متكامل لأعمال التطوير المقترحة، والحلول العلمية والواقعية للتعامل مع المشكلات الراهنة، بالشكل الذي يعمل على فك التكدسات المرورية، والحفاظ على البيئة والطابع المعماري للمحافظة.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والدكتورة منى سليمان أستاذ العمارة بكلية الهندسة جامعة الفيوم، مستشار المحافظ للمشروعات والتنمية الحضرية، وأحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، وسامح شبل مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أسامة دياب مدير مديرية الزراعة، والمهندس محمد عبد الوهاب مدير مديرية الإسكان، والمهندسة إيمان صدقي مدير مديرية الطرق، ورؤساء مجالس المدن، والمتدربين من مهندسي الإدارات الهندسية بمجالس المدن، والتخطيط العمراني، ومركز معلومات شبكات المرافق، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والإنتاج والشئون الإقتصادية، ومختلف الإدارات ذات الصلة.

الوضع الراهن للأسواق والمواقف

خلال الاجتماع، استعرض ممثلو اللجان التي تم تشكيلها بمختلف مراكز المحافظة، نتائج دراسة الوضع الراهن للأسواق والمواقف بكل مدينة، مدعماً بخرائط عامة وتحليلية وصور فوتوغرافية ومقاطع فيديو لآراء المجتمع المحلي من المواطنين وشاغلي المشروعات، كما تم عرض مقترح كل لجنة لأعمال التطوير القابلة للتنفيذ بالأسواق والمواقف، وآليات طرح هذه الأنشطة الاقتصادية للاستثمار، بشكل يضمن نجاحها واستمراريتها.

وأكد محافظ الفيوم، على ضرورة تضافر كافة الجهود، وتدقيق جمع البيانات المتاحة، للوصول إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن، موجهاً بعمل مخطط تفصيلي شامل لمدينة الفيوم، وتحليل تخطيطي متكامل لمدينة أبشواي، يعتمد على دراسة كاملة لاستخدامات الأراضي بالوقت الراهن وتحدياتها، للوقوف على التداخلات المطلوبة لفك التكدسات المرورية ومشكلات المواقف والسويقات العشوائية بالمدينة، كما وجه المحافظ، بسرعة عمل رفع مساحي لأرض الميكنة الزراعية بمدينة أبشواي، ورفعها على خريطة، لدراسة استغلالها كموقف مجمع لسيارات الأجرة، يسهم في فك الأزمات المرورية والازدحام بالمدينة.

كما وجه "الأنصاري" بعمل فصل حد مساحي للسوق العمومي الأسبوعي بمدينة طامية، وإعداد الرسومات الهندسية المطلوبة لرفع كفاءة السوق العمومي ومجمع سيارات الأجرة بالمدينة، بالشكل الذي يضمن الاستفادة القصوى من المواقع وتحقيق عائد اقتصادي، كما وجه بدراسة متأنية لمزايا وعيوب المنطقتين المقترحتين بمدينة يوسف الصديق لإقامة سوق عمومي مطور، لاختيار إحداهما لتنفيذ السوق بمنطقة المفارق أو الشيمي.

كان محافظ الفيوم قد قرر تشكيل لجنة عامة برئاسته، وعضوية كل من الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والدكتورة منى سليمان مستشار محافظ الفيوم للمشروعات والتنمية الحضرية، واللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام المحافظة، والأستاذ أحمد شاكر السكرتير العام المساعد، والأستاذ سامح شبل مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أسامة دياب مدير مديرية الزراعة، والمهندس محمد عبد الوهاب مدير مديرية الإسكان، والمهندسة إيمان صدقي مدير مديرية الطرق، وممثل عن مديرية أمن الفيوم، على أن تختص اللجنة بوضع تصور متكامل وحلول للتعامل مع أماكن تواجد الباعة الجائلين بالشوارع الرئيسية والميادين الكبرى بالمحافظة، وإيجاد أماكن بديلة لهم، وكذا المخازن الموجودة بالمناطق القديمة والتي تفتقر المعايير الأمان والسلامة، مع تشكيل لجان فرعية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن برئاسة رئيس الوحدة المحلية للمركز والمدينة كل في دائرة اختصاصه، على أن تختص اللجان الفرعية بالانتهاء من دراسة الوضع الراهن للأسواق والمواقف بكل مدينة، ووضع تصور مقترح بحلول قابلة لتنفيذ الأسواق والمواقف، على أن يلي ذلك الانتهاء من إعداد جميع مستندات الطرح للأماكن التي تم الاتفاق عليها، لعرضها كفرص استثمارية.