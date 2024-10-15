القومي للبحوث: زراعة النباتات على الأسطح تُخفض الحرارة 7 درجات

قال الدكتور زكريا فؤاد، أستاذ الزراعة بالمركز القومي للبحوث، إنّ زراعة النباتات بصفة عامة سواء كانت نباتات الزينة أو نباتات الخُضر لها فوائد اقتصادية وزراعية واجتماعية، موضحًا أن الزراعة لها فوائدها البيئية التي تتمثل في امتصاص النباتات لثاني أكسيد الكربون وإنتاج الأكسجين من خلال عملية البناء الضوئي.

وأضاف «فؤاد» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المُذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن زراعة متر واحد من النباتات يمكن أن يمتص 100 جرام من الملوثات، مشيرًا إلى أن زراعة النباتات على الأسطح يعمل على انخفاض درجات الحرارة من 5 إلى7 درجات مئوية.

وتابع: «انخفاض درجات الحرارة سيعمل على الحد من استخدام التكييفات وبالتالي سيقلل من الانبعاثات الكربونية والتي تعد من أهم الفوائد البيئية».

ولفت إلى أن أحد الفوائد الاجتماعية التي تتمثل في زراعة النباتات تتمثل في تحسين الحالة النفسية للأفراد، وبالتالي تقلل من الضغوط النفسية وتزيد من توطيد العلاقة بين الأسرة وبعضها والبعض.