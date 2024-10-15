جيش الاحتلال يشن غارات مكثفة جنوب لبنان

تدور اشتباكات عنيفة بين مقاتلي "حزب الله" وقوات الجيش الإسرائيلي في بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان، وسط غارات إسرائيلية مكثفة على البقاع والجنوب.



وبحسب"روسيا اليوم"، الغارات استهدفت بلدات: الحوش، سحمر، جرجوع، دورس، محيط بعلبك، قاقعية الجسر، كفرشوبا، الخيام، بلاط، الطيبة.

أما القصف المدفعي فاستهدف بلدات: علما الشعب، الضهيرة، الطيبة، دير سريان، رب ثلاثين، سهل الخيام ومرجعيون.

وخرج مستشفى "المرتضى" في مدينة بعلبك بمنطقة البقاع، عن الخدمة، بعد سلسلة من الغارات الإسرائيلية العنيفة ليلا.

واستهدفت إحدى الغارات محيط المستشفى ما أدى إلى حدوث دمار واسع وأضرار كبيرة وسط حالة من الفوضى داخل أقسام المستشفى، الذي لم يعد قادرا على تقديم الخدمات الطبية للمرضى.