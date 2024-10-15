جيش الاحتلال: قصفنا أكثر من 230 هدفًا في جنوب لبنان وغزة

قال الجيش الإسرائيلي، أنه قصف أكثر من 230 هدفا خلال اليوم الماضي في جنوب لبنان وقطاع غزة.



وبحسب"روسيا اليوم"، أوضح الجيش الإسرائيلي في بيان "يواصل جيش الدفاع نشاطه العملياتي في جنوب لبنان وقطاع غزة، حيث قصف أكثر من 230 هدفا إرهابيا خلال اليوم الماضي".

وأضاف، "يواصل جيش الدفاع الإسرائيلي نشاطه العملياتي المستهدف ضد البنية التحتية الإرهابية لحزب الله في جنوب لبنان، وقد قضت قوات جيش الدفاع على العشرات من الإرهابيين في قتال عن قرب وفي ضربات جوية إسرائيلية، وفككت البنية التحتية الإرهابية لحزب الله، وعثرت على كميات هائلة من الأسلحة.

وتابع، "في إحدى الضربات حددت القوات العديد من الإرهابيين الذين دخلوا مبنى في المنطقة، وبعد وقت قصير من تحديد الهوية، ضربت القوات الجوية الإسرائيلية الموقع وقضت على الإرهابيين.

وأردف البيان "خلال اليوم الماضي وبالتنسيق مع القوات البرية ضربت القوات الجوية الإسرائيلية أكثر من 200 هدف إرهابي لحزب الله في جنوب لبنان وفي عمق لبنان، بما في ذلك الخلايا الإرهابية ومواقع الصواريخ المضادة للدبابات وقاذفات الصواريخ أرض-أرض".

وفي قطاع غزة أشار البيان، إلى أن "قوات جيش الدفاع الإسرائيلي تواصل نشاطها العملياتي في منطقة جباليا (شمال القطاع) وقضت على العشرات من الإرهابيين خلال اليوم الماضي، وقد قضت القوات على خلية إرهابية أطلقت صواريخ مضادة للدبابات باتجاهها، بالإضافة إلى ذلك حددت القوات العديد من الإرهابيين المسلحين الذين شكلوا تهديدا لها. وبعد تحديد هوية الإرهابيين، وبتوجيه من القوات البرية هاجم سلاح الجو الإسرائيلي الإرهابيين وقتلهم.

واختتم البيان "تواصل قوات جيش الدفاع الإسرائيلي نشاطها العملياتي في وسط وجنوب غزة وخلال اليوم الماضي قضت القوات على العديد من الإرهابيين وفككت البنية التحتية للإرهاب، وعلاوة على ذلك، حددت القوات وفككت منصة إطلاق تابعة لحركة "حماس"".