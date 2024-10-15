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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

أمير قطر يطالب المجتمع الدولي بوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان وفلسطين

امير قطر
امير قطر

قال الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، اليوم الثلاثاء، إن القضية الفلسطينية تظل في مقدمة أولويات بلاده، مطالبًا المجتمع الدولي بوقف العدوان الإسرائيلي على فلسطين ولبنان.

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وبحسب"سبوتنيك"، أضاف أمير قطر، في كلمة له خلال افتتاح الدورة الـ53 لمجلس الشورى في قطر: "كان المخرج الأسهل لوقف التصعيد على الحدود اللبنانية هو وقف الحرب الإسرائيلية ضد غزة، لكن إسرائيل اختارت عن قصد أن توسع العدوان بتنفيذ مخططات معدة سلفاً في مواقع أخرى مثل الضفة الغربية ولبنان، لأنها رأت أن الوقت مناسب لذلك.
وأوضح، "مرّ عام من جرائم الإبادة الجماعية في غزة، في ظل عجز وتقاعس المجتمع الدولي عن وقف الحرب، إننا ندعو إلى وقف العدوان على لبنان ووقف حرب الإبادة على غزة.
وتابع: "إسرائيل تستغل تقاعس المجتمع الدولي وتنفذ مخططات استيطانية وتعتدي على لبنان".
وأكد أمير قطر أنه "لن يكون أمام إسرائيل بعد كل هذا القتل والتدمير سوى الانصياع لحل الدولتين".
وتابع، "نبذل كل الجهود للوصول إلى اتفاق ينهي الحرب ويوقف نزيف دم الفلسطينيين ونقف مع أشقائنا في فلسطين.
وأدان أمير قطر "العمل العسكري الإسرائيلي في لبنان، وتهجير أكثر من مليون لبناني"، وحذّر من "التصعيد في لبنان والعدوان الإسرائيلي عليه ومن عواقبه على المنطقة"، مطالبًا بـ"تنفيذ القرارات الدولية بما في ذلك القرار 1701"

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