تونس تستضيف جزر القمر لتعزيز صدارة تصفيات أمم إفريقيا 2025

يستضيف منتخب تونس نظيره منتخب جزر القمر، مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025.

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وتقام المباراة على الملعب الأولمبي “حمادي العقربي” برادس في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت تونس.

ويسعى نسور قرطاج بقيادة المدرب المخضرم فوزي البنزرتي إلى تحقيق الفوز الثالث على التوالي في التصفيات، من أجل تعزيز صدارة المجموعة والاقتراب من التأهل المبكر إلى النهائيات.

وقد تمكن المنتخب التونسي من تحقيق انتصارين متتاليين في الجولتين السابقتين؛ حيث تغلب على منتخب مدغشقر بنتيجة 1-0 في المباراة الأولى، ثم انتصر على منتخب غامبيا بنتيجة 2-1 في المباراة الثانية.

تونس تتصدر المجموعة وجزر القمر يسعى لتحسين موقعه

يتصدر المنتخب التونسي ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، بينما يأتي منتخب جزر القمر في المركز الثاني برصيد نقطتين بعد تعادله في أول جولتين.

ويحتل منتخب غامبيا المركز الثالث بنقطة واحدة، فيما يتذيل منتخب مدغشقر الترتيب برصيد نقطة واحدة أيضًا.

ويدخل المنتخب التونسي اللقاء بصفوف شبه مكتملة، حيث شهدت قائمة الفريق استمرار استبعاد حمزة المثلوثي، لاعب الزمالك، بسبب الإصابة، بينما يتواجد زميله سيف الدين الجزيري ضمن تشكيلة الفريق.

في المقابل، يعتمد المدرب البنزرتي على مجموعة من اللاعبين الذين أثبتوا جدارتهم في المباريات السابقة لتحقيق الفوز وضمان الصدارة.

البنزرتي: هدفنا تعزيز الصدارة والاقتراب من التأهل

خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل المباراة، أكد فوزي البنزرتي أن هدف فريقه هو مواصلة الانتصارات والاقتراب من حسم التأهل رسميًا إلى كأس الأمم الإفريقية 2025.

وأضاف أنه لن يجازف بإشراك اللاعبين المصابين، وسيعتمد على العناصر المتاحة التي يثق في قدرتها على تحقيق الفوز الثالث تواليًا.

نقل المباراة والمعلق

تنطلق المباراة في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تونس (العاشرة بتوقيت مكة المكرمة)، وستبث عبر قناة beIN Sports 2، ويتولى المعلق المصري علي محمد علي التعليق على أحداث اللقاء.

منتخب تونس يسعى لتقديم أداء قوى أمام جماهيره في رادس لتعزيز موقعه في التصفيات، بينما يتطلع منتخب جزر القمر إلى تحقيق نتيجة إيجابية للحفاظ على آماله في المنافسة على التأهل.