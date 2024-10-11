الجزيري يقود تشكيل تونس أمام جزر القمر

كشف الجهاز الفني للمنتخب التونسي الأول لكرة القدم بقيادة المدرب فوزي البنزرتي، التشكيل الرسمي لمواجهة جزر القمر ضمن مباريات الجولة الثالثة من تصفيات أمم أفريقيا 2025.



ومن المقرر انطلاق مواجهة تونس أمام جزر القمر في تمام العاشرة بتوقيت القاهرة، في المباراة التي يتوقع أن تكون مثيرة وقوية.

ويقود مهاجم نادي الزمالك التونسي سيف الدين الجزيري تشكيل نسور قرطاج، بعدما قرر فوزي البنزرتي الاعتماد عليه بشكل أساسي خلال هذه المباراة.

تشكيل تونس أمام جزر القمر

حارس المرمى: آمان الله مميش

الدفاع: رائد بوشنيبة – ياسين مرياح – منتصر الطالبي – محمد أمين بن حميدة

الوسط: عيسى العيدوني – فرجاني ساسي – محمد علي بن رمضان – حمزة رفيعة

الهجوم: يوسف المساكني – سيف الدين الجزيري.