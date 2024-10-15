إسبانيا تستعد لمواجهة صربيا في دوري الأمم الأوروبية

يستضيف منتخب إسبانيا، بطل كأس الأمم الأوروبية، نظيره الصربي مساء اليوم الثلاثاء في العاشرة إلا الربع، على ملعب "لا كارتوخا"، في إطار الجولة الرابعة من دوري الأمم الأوروبية 2024-2025.

انطلاقة قوية لمنتخب إسبانيا

يدخل المنتخب الإسباني المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الأخير على الدنمارك، مما جعله يتصدر المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط. بينما يتواجد منتخب صربيا في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، خلف الدنمارك التي تحتل المركز الثاني بـ6 نقاط، بينما تقبع سويسرا في قاع المجموعة دون أي نقاط.

غياب لامين يامال

ستفتقد إسبانيا نجمها الشاب لامين يامال، الذي تعرض لإصابة. حيث ذكر الاتحاد الإسباني أن الفحوصات التي خضع لها أكدت أنه يعاني من إجهاد عضلي وليس إصابة خطيرة.

طموحات صربيا

من جانبهم، يأمل لاعبو صربيا في تحقيق مفاجأة والعودة بنقطة أو أكثر من ملعب "لا كارتوخا"، لتعزيز فرصهم في التأهل.