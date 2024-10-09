مدرب منتخب إسبانيا عن راتبه: ما يحدث ليس طبيعيًا

أعرب لويس دي لافونتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا عن غضبه بسبب ما وصفه بالوضع الغير طبيعي لراتبه الحالي مع منتخب الماتادور حيث يعد راتبه اقل من راتب المدير الفني السابق للمنتخب لويس إنريكي ومن سبقه أيضا من مدربين.

ويعد لويس دي لا فونتي احد أنجح المدربين في تاريخ منتخب إسبانيا حيث أحرز مع منتخب أسبانيا لقبي دوري الأمم الأوربية ٢٠٢٣ و لقب كأس الأمم الأوربية ٢٠٢٤ منذ تعيينه مديرا فنيا للمنتخب الأسباني في ديسمبر ٢٠٢٢ وبالتالي فهو يستحق مرتبا افضل كثيرا من راتبه الحالي الذي يتقضاه بنفس راتبه كمدرب لمنتخب تحت ٢١ سنة .

وقال دي لافونتي في تصريحات ابرزتها صحيفة الماركا : ما يحدث امر غير طبيعي ابدا . لا ادرى ان كان مدربا حقق لقب أوربي يواجه مثل هذا الموقف الغريب حيث لا أملك تعاقدا كمدير فني لمنتخب أسبانيا الاول ومازلت اتعامل ماديا بنفس التعاقد مع الاتحاد الإسباني كمدرب لمنتخب اقل من ٢١ عاما .

وأضاف دي لافونتي : لا أجد مبررا لما يحدث ولا ادرى ماذا حدث مع المدربين الذين سبقوني مثل لويس انريكي لكن اريد من الاتحاد الإسباني ان ينهي هذا الموقف لاني كاي مدرب اتلقى العديد من العروض .

يذكر ان تعاقد دي لا فونتي الجديد متفق عليه مع الاتحاد الإسباني الا ان المشاكل المثيرة التي يعاني منها الاتحاد الإسباني لكرة القدم مازالت تمنع إتمام التعاقد والتوقيع على العقد .