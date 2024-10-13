استبعاد لامين يامال من معسكر منتخب أسبانيا

أعلن الجهاز الفني لمنتخب أسبانيا بقيادة لويس دي لا فونتي استبعاد نجم منتخب أسبانيا و نادي برشلونة الاسباني لامين يامال من معسكر منتخب اسبانيا المقام حاليا استعدادا لخوض ثاني مبارياته خلال فترة التوقف الدوري الحالية امام منتخب صربيا .

وكان لامين يامال قد اصيب في الدقائق الاخيرة لمباراة منتخب أسبانيا امام منتخب الدانمارك والتي انتهت لمصلحة منتخب اسبانيا وسكط مخاوف كبيرة من جانب نادي برشلونة بحجم الاصابة حيث شوهد الاعب الموهوب مصابا بعد نهاية المباراة على ملعب مورسيا وحوله مجموعة كبيرة من الاعبين للاطمئنان عليه .

وقالت صحيفىة الموندو ديبورتيفو الاسبانية ان قرار الجهاز الفني اصاب ادارة نادي برشلونة بالكثير من الارتياح حيث يرغب النادي الكاتالوني في عدم تفاقم اصابة يامال حيث تنتظر برشلونة مجموعة من المباريات القوية اولها الاسبوع المقبل امام اشبيلية ثم مباراة بايرن ميونخ في دوري أبطال اوربا ومن بعدها الكلاسيكو امام ريال مدريد في الدوري الاسباني .

واشارت صحيفة الموندو ديبورتيفو ان التقارير الاخيرة حول اصابة يامال اكدت انه يعاني من اصابة بسيطة وليست بالحجم الذي كان يتوقع بعد مباراة اسبانيا مع الدانمارك وبالتالي فان حصول الاعب على راحة لمدة اسلوع تقريبا ربما تساهم في عودته قبل مباراة برشلونة امام اشبيلية .