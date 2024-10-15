رونالدو يقود البرتغال في مواجهة اسكتلندا ضمن دوري الأمم الأوروبية

يستعد منتخب البرتغال، بقيادة أسطورة كرة القدم كريستيانو رونالدو، لمواجهة منتخب اسكتلندا مساء اليوم الثلاثاء في تمام العاشرة إلا ربع، على ملعب "هامبدن بارك"، ضمن الجولة الرابعة من دوري الأمم الأوروبية 2024-2025.

يتصدر المنتخب البرتغالي المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، حيث حقق الفوز في جميع مبارياته الثلاث السابقة، مسجلاً 7 أهداف بينما استقبلت شباكه 3 أهداف. في المقابل، تتذيل اسكتلندا المجموعة بدون أي نقاط، بعد أن خسرت في مبارياتها الثلاث، حيث سجلت 4 أهداف وتلقت 7.

تاريخ اللقاءات بين المنتخبين يشير إلى تفوق البرتغال، حيث التقيا في 16 مباراة سابقة، حقق البرتغاليون 9 انتصارات، مقابل 4 انتصارات لاسكتلندا، بينما انتهت 3 مباريات بالتعادل. وسجلت البرتغال 23 هدفاً واستقبلت 15.

كريستيانو رونالدو، الذي يعتبر تميمة حظ البرتغال، يواصل تقديم أداء مميز تحت قيادة المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز. رونالدو (39 عاماً) سجل هدفاً في المباراة الأخيرة ضد بولندا، ليصل إلى 133 هدفاً في 214 مباراة دولية. وقد وسع الفارق مع أقرب ملاحقيه، الأرجنتيني ليونيل ميسي، إلى 22 هدفاً، حيث سجل ميسي 109 أهداف حتى الآن.

كما يطمح رونالدو، الذي أضاف 4 أهداف لرصيده مع النصر السعودي في الدوري المحلي ودوري أبطال آسيا، للوصول إلى هدفه التاريخي المتمثل في 1000 هدف خلال مسيرته.