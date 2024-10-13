الأحد 13 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

مدرب البرتغال يكشف سبب استبدال رونالدو

رونالدو
رونالدو

فسر روبرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال، استبدال الأسطورة كريستيانو رونالدو، خلال مواجهة بولندا، أمس السبت.

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رونالدو يقود البرتغال للفوز على بولندا في دوري الأمم الأوروبية

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رونالدو يعزز رقمه القياسي في البطولات الأوروبية

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رونالدو يقود تشكيل البرتغال أمام بولندا

الدون شارك أساسيا في تشكيل برازيل أوروبا، وتمكن من وضع بصمته التهديفية في الدقيقة 37، بعد متابعة لتسديدة زميله رافائيل لياو التي ضربت القائم.

وسئل مارتينيز عن سبب استبدال الدون في الدقيقة 63، وعما إذا كان ذلك يشير إلى أنه سيبدأ أساسيا ضد إسكتلندا، الثلاثاء المقبل.

ورد المدرب الإسباني في تصريحات أبرزتها صحيفة "أبولا" البرتغالية، بالقول: "هذا جزء من إدارتنا للاعبين، لأننا نلعب مباراتين خلال 72 ساعة".

 

وأضاف "أدى ديوجو جوتا (بديل كريستيانو) بشكل جيد للغاية، من المهم استخدام البدلاء، كريستيانو مثالي الآن".

ويتصدر المنتخب البرتغالي، جدول ترتيب المجموعة الأولى من دوري أمم أوروبا، برصيد 9 نقاط (العلامة الكاملة).

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