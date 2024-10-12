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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

رونالدو يقود تشكيل البرتغال أمام بولندا

البرتغال
البرتغال

كشف الجهاز الفني لمنتخب البرتغال الأول لكرة القدم، عن التشكيل الرسمي لمواجهة بولندا، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية، إطار منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى.

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ومن المقرر إقامة موقعة البرتغال وبولندا اليوم السبت، وبالتحديد في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل البرتغال أمام بولندا

ويقود الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو تشكيل البرتغال ضد بولندا في دوري الأمم الأوروبية، والذ جاء كالتالي:

حراسة المرمى: ديوجو كوستا.

خط الدفاع: ديوجو دالوت- روبن دياز- ريناتو فيجا- نونو مينديش.

وسط الميدان: برونو فيرنانديز- روبن نيفيز- برناردو سيلفا.      

خط الهجوم: بيدرو نيتو- رافائيل لياو- كريستيانو رونالدو.

وتقرر انطلاق مواجهة البرتغال أمام بولندا في تمام التاسعة وخمس وأربعون دقيقة بتوقيت القاهرة، في المباراة التي يشهدها ملعب ملعب "وارسو الوطني".

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