الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

محمد فاروق: مصطفى مراد فهمي اعتذر للخطيب عن الترشح لمنصب النائب

مراد فهمي
مراد فهمي

أكد الإعلامي محمد فاروق أن المهندس مصطفى مراد فهمي السكرتير العام الأسبق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، حسم  موقفه من طلب محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء بعد التواصل معه خلال الساعات القليلة الماضية.

إقرأ أيضًا..

txt

كواليس ظهور أجويلي أنور مع الخطيب وحقيقة انضمامه للأهلي

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" إن المهندس مصطفى مراد فهمي رفض طلب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بالترشح على منصب النائب لمدة عام بعد وفاة العامري فاروق بسبب استقراره في فرنسا وعدم رغبته في العودة إلى مصر.

وتابع:" مصطفى مراد فهمي اعتذر لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عن هذه الخطوة وفضل الاستقرار في فرنسا في الفترة المقبلة ".

مواد متعلقة

متحف الحضارة يحتفل بمرور 110 عاماً على الحركة الكشفية والإرشادية بمصر

يد الأهلي يُعلن التعاقد مع عبدالله فاروق

أنشطة وزيرة البيئة وقطاعات الوزارة المختلفة

بذكرى وفاته.. أبرز المحطات فى حياة فاروق الفيشاوي

تعليق رئيس التليفزيون المصري على واقعة مصور مباراة الأهلي وبيراميدز

تامر الخطيب يجسد شخصية فاروق فلوكس في نوستالجيا ٩٠/٨٠

سينما‭ ‬التمرد‭ ‬السياسى‭ ‬فى‭ ‬بريطانيا

ردود شافية.. رئيس الوزراء يجيب عن عددٍ من القضايا تشغل الرأي العام
الجريدة الورقية