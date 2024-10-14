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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

كواليس ظهور أجويلي أنور مع الخطيب وحقيقة انضمامه للأهلي

الخطيب وأجويلي أنور
الخطيب وأجويلي أنور

كشف الإعلامى خالد الغندور، كواليس ظهور المدافع الليبي الشاب أجويلي أنور خميس مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وحقيقة انضمامه للمارد الأحمر.

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وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" أجويلي أنور خميس مدافع منتخب ليبيا للشباب ونادي الصقور الليبي مواليد 2006، حضر للقاهرة وعقد جلسة مع كابتن محمود الخطيب في وجود كابتن خالد بيبو وتم الموافقة على خضوعه لفترة معايشة مع فريق شباب الأهلي".

وتابع:" اللاعب تواصل مع كابتن وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي وتدرب منفردًا قبل خوض مرانه الجماعي الأول مع فريق الشباب بالنادي الأهلي اليوم".

وأختتم:" ظهور اللاعب مع كابتن الخطيب كان مفاجئ للجميع ولكن إصرار اللاعب على عرض نفسه على الأهلي وطلبه عقد جلسة مع كابتن الخطيب شخصيًا هو الأغرب ولكن ربما يكون صفقة قوية للأهلي في حالة ضمه وهو لاعب دولي وشارك في مباريات عديدة مع فريق الشباب لمنتخب ليبيا للشباب الفترة الأخيرة".

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