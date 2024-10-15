الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
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د.عبد السند يمامة
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

حزب الله يستهدف عشرات المواقع الإسرائيلية جنوب لبنان

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

كشف حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، استهداف عشرات المواقع التابعة للجيش الإسرائيلي وتموضعاتٍ لجنوده في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.

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وبحسب سبوتنيك، أكد حزب الله اللبناني في بيان له يسلط فيه الضوء على العمليات التي نفذها خلال 24 ساعة ضد الجيش الإسرائيلي، أن قواته "استهدفت قوة مشاة للجيش الإسرائيلي حاولت التسلل إلى الأراضي اللبنانية من جهة بلدة مركبا، وذلك بواسطة قذائف المدفعية، وقصفت مستوطنة كريات شمونة وثكنة زبدين في مزارع شبعا بِصلية صاروخية".

وأضاف البيان: "لدى محاولة ‏قوة من جنود جيش العدو الإسرائيلي التقدم باتجاه بلدة عيتا الشعب، استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية بقذائف ‏المدفعية، مما أجبرها على التراجع".

واستطرد بيان الحزب "وأطلقوا صلية صاروخية نوعية أخرى على ثكنة بيت ليد شرق نتانيا، وصلية صاروخية نوعية على قاعدة "ستيلا ماريس" البحرية شمال غرب ‏حيفا، واستهدفوا قوة مشاة إسرائيلية حاولت ‏التسلل إلى أطراف بلدة مركبا بقذائف المدفعية".

وأضاف البيان: "لدى محاولة ‏قوة من جنود جيش العدو الإسرائيلي التقدم باتجاه بلدة عيتا الشعب، استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية بقذائف ‏المدفعية، مما أجبرها على التراجع".

واستطرد بيان الحزب "وأطلقوا صلية صاروخية نوعية أخرى على ثكنة بيت ليد شرق نتانيا، وصلية صاروخية نوعية على قاعدة "ستيلا ماريس" البحرية شمال غرب ‏حيفا، واستهدفوا قوة مشاة إسرائيلية حاولت ‏التسلل إلى أطراف بلدة مركبا بقذائف المدفعية".

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