الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

عاجل.. جيش الاحتلال يشن سلسلة غارات بمحيط مدينة بعلبك شرقي لبنان

غارات إسرائيلية
غارات إسرائيلية

ذكرت مصادر لبنانية فجر اليوم الثلاثاء، بأن الطائرات الإسرائيلية شنت 3 غارات على الأقل على محيط مدينة بعلبك وبلدة علي النهري في البقاع شرقي لبنان.

txt

ارتفاع حصيلة الشهداء في لبنان لـ30 شخصًا

txt

المرصد الأورمتوسطي لحقوق الإنسان: موجة النزوح من جنوب لبنان هائلة

وعلى صعيد آخر،  استشهد عدد من المواطنين، الليلة، إثر استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي مناطق في خان يونس جنوب قطاع غزة،  وفقا لما أوردته وكالة الانباء الفلسطينية "وفا". 

وذكرت مصادر طبية، بوصول عدد من الشهداء لمجمع ناصر الطبي، إضافة لعدد من المصابين بجروح مختلفة، بعد قصف الطيران الحربي منطقة بني سهيلا شرق خان يونس.

واعلنت مصادر محلية عن سقوط شهيدين على الأقل، وعدة إصابات جرّاء قصف طائرات الاحتلال منزلًا بالقرب من محطة راضي للبترول غرب مخيّم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما قصفت طائرات الاحتلال المناطق الجنوبية الغربية لمدينة غزة، ومخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأطلقت مدفعية جيش الاحتلال الاسرائيلي 3 قذائف على حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة تزامنا مع غارتين شنهما الطيران الحربي على الحي.

كما أفادت مصادر محلية، باشتعال النيران بمنزل داخله أطفال ونساء، إثر قصف الاحتلال منزلا يعود لعائلة الشريف في منطقة الفالوجا غرب مخيم جباليا شمال غزة، مشيرة إلى أن طواقم الدفاع المدني والفرق الطبية لا تستطيع الوصول للمكان.

ونسفت قوات الاحتلال مبانٍ سكنية في المناطق الشرقية لبلدة جباليا شمال قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42,289 مواطنا، وإصابة 98,684 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

مواد متعلقة

سقوط شهداء ومصابين جراء قصف الاحتلال لخان يونس والنصيرات

حزب الله: نفذنا 33 عملية ضد إسرائيل خلال 24 ساعة

سقوط أربعة شهداء وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال مخيم جباليا

منها استهداف قلب إسرائيل.. أبرز الأحداث العالمية مساء الاثنين

المكتب الإعلامي بغزة: الاحتلال يواصل المحرقة ويقتل 342 شهيداً منذ 10 أيام

حزب الله يتهم إسرائيل باستخدام قنابل عنقودية محرمة دوليا
الجريدة الورقية