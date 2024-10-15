عاجل.. جيش الاحتلال يشن سلسلة غارات بمحيط مدينة بعلبك شرقي لبنان

ذكرت مصادر لبنانية فجر اليوم الثلاثاء، بأن الطائرات الإسرائيلية شنت 3 غارات على الأقل على محيط مدينة بعلبك وبلدة علي النهري في البقاع شرقي لبنان.

وعلى صعيد آخر، استشهد عدد من المواطنين، الليلة، إثر استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي مناطق في خان يونس جنوب قطاع غزة، وفقا لما أوردته وكالة الانباء الفلسطينية "وفا".

وذكرت مصادر طبية، بوصول عدد من الشهداء لمجمع ناصر الطبي، إضافة لعدد من المصابين بجروح مختلفة، بعد قصف الطيران الحربي منطقة بني سهيلا شرق خان يونس.

واعلنت مصادر محلية عن سقوط شهيدين على الأقل، وعدة إصابات جرّاء قصف طائرات الاحتلال منزلًا بالقرب من محطة راضي للبترول غرب مخيّم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما قصفت طائرات الاحتلال المناطق الجنوبية الغربية لمدينة غزة، ومخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأطلقت مدفعية جيش الاحتلال الاسرائيلي 3 قذائف على حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة تزامنا مع غارتين شنهما الطيران الحربي على الحي.

كما أفادت مصادر محلية، باشتعال النيران بمنزل داخله أطفال ونساء، إثر قصف الاحتلال منزلا يعود لعائلة الشريف في منطقة الفالوجا غرب مخيم جباليا شمال غزة، مشيرة إلى أن طواقم الدفاع المدني والفرق الطبية لا تستطيع الوصول للمكان.

ونسفت قوات الاحتلال مبانٍ سكنية في المناطق الشرقية لبلدة جباليا شمال قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42,289 مواطنا، وإصابة 98,684 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.