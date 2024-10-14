ارتفاع حصيلة الشهداء في لبنان لـ30 شخصًا

استمرارًا للعدوان الإسرائليي على لبنان، ارتفعت حصيلة ضحايا الغارات الاسرائيلية على قضاء زغرتا في شمالي لبنان إلى أكثر من 30 شهيدًا وجريحا حسبما أفادت وزارة الصحة اللبنانية.



وبحسب"روسيا اليوم"، وذكر، أن 21 شخصا قـتلوا وأصيب 8 بجروح مختلفة في غارات طالت بلدة "ايطو" التابعة الى قضاء زغرتا، فيما أكد مركز عمليات طوارئ الصحة العامة أن أعمال الإغاثة ورفع الانقاض لا تزال مستمرة في موقع الاستهداف.

ويواصل جيش الاحتلال غاراته الجوية على أنحاء متفرقة من لبنان، وهذه أولى هجماته على محافظة لبنان الشمالي، وتحديدا فى بلدة"إيطو" التابعة لقضاء "زغرتا".

فى الوقت نفسه، تستمر غارات العدوان الإسرائيلى على لبنان وبالتركيز على بلدات الجنوب، ففي حصيلة جديدة أعلنتها وزارة الصحة اللبنانية ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى أكثر من 2306 شهداء و11 الف مصاب.

كما أطلق جيش الاحتلال القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق، وسقط 6 شهداء في بلدة معروب إثر غارة إسرائيلية، كما استهدفت غارة إسرائيلية بلدتى كفررمان وأنصار مريصع، والشهابية، و بلدة كفرتبنيت، و شن الطيران الحربي الإسرائيلى ، غارة على بلدة كفرفيلا في منطقة اقليم التفاح، ما أسفر عن سقوط شهداء، كما شن غارة على بلدتي سلعا والشهابية، ما أدى الى تدمير منازل دون وقوع اصابات.