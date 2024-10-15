حازم الكاديكي ينتقد الاتحاد الليبي ويدعو لتحسين التعامل مع المنتخب النيجيري

انتقد المعلق الرياضي الليبي حازم الكاديكي معاملة المنتخب الليبي خلال تواجده في نيجيريا، وعبّر عن استيائه من غياب دعم الاتحاد الليبي لكرة القدم للمنتخب.

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وأوضح الكاديكي، خلال مداخلته في برنامج “رقم 10” مع الإعلامي كريم رمزي على القناة الأولى، أن المنتخب الليبي تعرض لمعاملة سيئة من الجانب النيجيري، في حين لم يتخذ الاتحاد الليبي أي خطوة لتقديم شكوى أو حتى الرد على ما حدث.

وأشار الكاديكي إلى أنه طالب بمعاملة المنتخب النيجيري بأفضل شكل خلال زيارته لليبيا، إلا أن عدم تطبيق ذلك ساهم في تأجيج الرأي العام ضد كرة القدم الليبية.

وأضاف: “الاتحاد الليبي منشغل بالانتخابات بدلًا من الدفاع عن المنتخب”، مؤكدًا أن التصرف الذي صدر من الجانب الليبي كان خاطئًا وأن كرة القدم دائمًا ما تقرّب الشعوب.

وتحدث الكاديكي أيضًا عن توقعاته بتعرض ليبيا لعقوبات من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بسبب سوء التعامل مع المنتخب النيجيري، معربًا عن أمله في أن تكون هذه العقوبات “رحيمة” على المنتخب الليبي وأنديته.

وفي سياق آخر، أشاد الكاديكي ببطولة كأس السوبر المصري التي ستُقام في الإمارات، معتبرًا أنها ستكون حدثًا رائعًا بوجود الجالية المصرية الكبيرة هناك، لكنه أشار إلى أن المباريات ستكون صعبة على الفرق الأربعة المشاركة، وهي الأهلي، الزمالك، بيراميدز، وسيراميكا كليوباترا.

ورجّح الكاديكي أن بيراميدز سيكون خصمًا قويًا للزمالك، وتمنى أن يشهد نهائي السوبر مواجهة كلاسيكية بين الأهلي والزمالك، كما أعرب عن أمنيته بالتعليق على مباريات الأهلي، خاصة أهداف المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي.