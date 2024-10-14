الإثنين 14 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

الصين تطلق مناورات عسكرية حول تايوان

مناورات
مناورات

أطلقت الصين اليوم الإثنين مناورات عسكرية تهدف إلى تطويق تايوان من خلال نشر طائرات وسفن، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الصينية.

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وبحسب" سكاي نيوز عربية "، قالت بكين إن الهدف من المناورات التي أطلق عليها اسم "السيف المشترك 2024 ب"، هو "اختبار القدرات العملياتية المشتركة" للقوات.

وتعليقا على الإعلان الصيني، قالت تايوان إنها "نشرت القوات المناسبة" ردا على إطلاق الصين مناورات عسكرية "تطويقية" تشارك فيها طائرات وسفن.

ودانت وزارة الدفاع التايوانية في بيان "السلوك غير العقلاني والاستفزازي" للصين وقالت إنها "نشرت القوات المناسبة للرد بشكل مناسب من أجل حماية الحرية والديمقراطية، وكذلك بهدف الدفاع عن سيادة" تايوان.

وأدانت وزارة الدفاع التايوانية في بيان "السلوك غير العقلاني والاستفزازي" للصين وقالت إنها "نشرت القوات المناسبة للرد بشكل مناسب من أجل حماية الحرية والديمقراطية، وكذلك بهدف الدفاع عن سيادة" تايوان.

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