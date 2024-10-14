الإثنين 14 أكتوبر 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

الصين تدعو لتجنب التصعيد بين إسرائيل وإيران

وزير الخارجية الصيني
وزير الخارجية الصيني

قالت وزارة الخارجية الصينية إن وانغ أجرى محادثة هاتفية مع نظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس حث فيها إسرائيل على ضمان سلامة أفراد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل".

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وبحسب"روسيا اليوم"، دعا وانغ يي، وزير الخارجية الصيني، جميع الأطراف المعنية بالصراع الدائر بين إسرائيل وإيران إلى توخي الحذر وتجنب تصعيد الوضع في المنطقة.
كما أكد مجددًا موقف بكين من الصراع في غزة، داعيًا إلى وقف فوري وكامل ودائم لإطلاق النار.
وفي سياق متصل، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في وقت سابق إن التكتل يندد بجميع الهجمات على بعثات الأمم المتحدة، وذلك في تعليق على استهداف قوات إسرائيلية لجنود من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل".
وقال بوريل في بيان إن مثل هذه الهجمات على "اليونيفيل" تشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وهي غير مقبولة على الإطلاق ويجب أن تتوقف فورًا.
وتابع أن الاتحاد الأوروبي يعبر عن قلقه البالغ بشكل خاص إزاء الهجمات التي شنتها القوات الإسرائيلية ضد "اليونيفيل"، والتي أسفرت عن إصابة العديد من أفراد قوات حفظ السلام هناك

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