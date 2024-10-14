الخشاب: أطالب حسام حسن بنسيان الخلافات الشخصية وإعلاء مصلحة المنتخب

أكد شريف الخشاب نجم الكرة المصرية السابق أن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني عليه إعادة حساباته في التعامل مع بعض نجوم الفراعنة في الفترة المقبلة.

وقال شريف الخشاب نجم الكرة المصرية السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" أطالب حسام حسن بنسيان الخلافات الشخصية وإعلاء مصلحة المنتخب وليس من مصلحته الدخول في صدام مع نجوم المنتخب الوطني".

وتابع:" حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني أمام فرصة ذهبية لتحقيق إنجاز تاريخي مع الفراعنة في كأس الأمم الأفريقية والتأهل إلى كأس العالم ".