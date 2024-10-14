السيطرة علي حريق شقة بالزاوية الحمراء

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، على حريق في أحد الشقق السكنية بمنطقة الزاوية الحمراء بالقاهرة، دون وقوع إصابات، بسبب نسيان مالك الشقة طعاما على البوتوجاز الخاص به.

السيطرة علي حريق شقة موظف بالزاوية الحمراء

البداية بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق بعقار بدائرة قسم شرطة الزاوية، وعلى الفور انتقلت قوات الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده.

وكشفت المعاينة أن العقار مُكون من 4 طوابق، ونشـوب الحريق بمطبخ شقة بالطابق الرابع، يقطنها شخص يبلغ 51 سنة فني أجهزة نتج عن ذلك احتراق محتويات المطبخ بالكامل دون إصابات.

بسؤال قاطن الشقـة أيد ما ورد بالمعاينة، وقرر نشوب الحريق نتيجة تركه لإناء طعام أعلى البوتاجاز سهوا، ولم يشتبه في حدوثه جنائيا، ورفض اتخاذ إجراء قانوني.

مصدر أمني ينفي وفاة أحد النزلاء وآخرين داخل أحد أقسام الشرطة بالغربية

وفي واقعة اخري ، نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله عبر إحدى القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن الادعاء بوفاة أحد النزلاء "تم ذكر اسمه" وآخرين داخل أحد أقسام الشرطة بمديرية أمن الغربية بزعم وجود حشرات سامة داخل القسم.

وأكد المصدر أن النزيل المشار إليه محكوم عليه في قضية "تبديد" بالحبس لمدة شهر وبدأ حبسه 18-9-2024 بمركز إصلاح وتأهيل قسم أول طنطا، وأن المذكور كان يعاني من أمراض مزمنة "الضغط والسكر"، وبتاريخ 24/9/2024 وحال شعوره بحالة إعياء جرى نقله لأحد مستشفيات الحميات بالغربية لتلقى العلاج اللازم.

وكشف التقرير الطبي أن الوفاة جاءت نتيجة هبوط في الدورة الدموية وتوقف في عضلة القلب بسبب التهاب رئوي وفشل كلوي، وأيدت أهليته ما سبق ولم يتهموا أحدا بالتسبب في الوفاة، وعدم صحة الادعاءات بشأن وفاة نزلاء آخرين داخل القسم.

وأوضح المصدر أن ذلك يأتي في إطار الحملات الممنهجة لجماعة الإخوان الإرهابية لنشر الأكاذيب وترويج الشائعات لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها.