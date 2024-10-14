جاكبو يقود تشكيل هولندا أمام ألمانيا بدوري الأمم الأوروبية

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الهولندي الأول لكرة القدم بقيادة رونالد كومان، التشكيل الرسمي لمواجهة ألمانيا، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

ومن المقرر انطلاق مواجهة ألمانيا أمام هولندا في تمام العاشرة من مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.

تشكيل هولندا أمام ألمانيا بدوري الأمم الأوروبية

تشكيل هولندا أمام ألمانيا بدوري الأمم الأوروبية

حراسة المرمى: بارت فيربروجن.

الدفاع: دينزل دومفريس، دي فريج، ميكي فان دي فان، جوريل هاتو.

وسط الملعب: ريان جرافنبرخ، تياني ريندرز، كوينتن مادورو.

خط هجوم: تشافي سيمونز، بريان بروبي، كودي جاكبو.

بينما يتواجد على مقاعد البدلاء يتواجد كلا من:

"لوتشاريل جيرترويدا، جوشوا زيركزي، جيرمي فريمبونج، نيك أوليج، ماتياس دي ليخت، جوستن كلويفرت، جونيل مالين، ماتس ويفر، جوس تيل، إيان ماتسين، مارك فليكين".