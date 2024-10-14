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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

مدرب ألمانيا يعلن التشكيل الرسمي لموقعة هولندا

منتخب ألمانيا
منتخب ألمانيا

كشف الجهاز الفني لمنتخب ألمانيا الأول لكرة القدم بقيادة المدرب يوليان ناجلسمان، التشكيل الرسمي لموقعة هولندا، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

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وتقرر انطلاق مواجهة ألمانيا أمام هولندا في تمام العاشرة من مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.

تشكيل ألمانيا أمام هولندا

مدرب ألمانيا يعلن التشكيل الرسمي لموقعة هولندا

حراسة المرمى: أوليفر باومان.

خط الدفاع: أنطونيو روديجير- كيميتش- شلوتربيك- ميليتستاد.

وسط الملعب: فولريان فيرتيز- بافلوفيتش- ستيلر.

خط الهجوم: جنابري- كلينديست- لويلينج.

ويتطلع المنتخب الألماني للفوز على نظيره الهولندي خلال مواجهة اليوم، حيث يتوقع المدرب ناجلسمان أن تكون المباراة قوية ومثيرة.

في المقابل، يأمل المدرب رونالدو كومان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم للمنتخب الهولندي، في الخروج بنتيجة إيجابية أمام الماكينات الألمانية.

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