"كيفية الحفاظ على مياه النيل".. ضمن نقاشات ثقافة الفيوم 

قدم فرع ثقافة الفيوم، عددا من الفعاليات التثقيفية والفنية والمسابقات، ضمن برامج الهيئة العامة لقصور الثقافة، تحت إشراف الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها فرع ثقافة الفيوم تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، ضمن برامج وزارة الثقافة.

وفي السياق ذاته، وضمن فعاليات دوري المكتبات، عقدت مكتبة منية الحيط محاضرة بعنوان "تلوث النيل" تحدث فيها ياسر عبد الرحمن- أخصائي النشاط- عن كيفية الحفاظ على مياه النيل، وعدم إلقاء المخلفات والحيوانات النافقة فيه، وعدم إلقاء المخلفات بجميع أنواعها في مجرى النهر، ورفع مستوى الوعى البيئي لدى المواطنين من خلال تنظيم ندوات توعية، أيضا تقليص زراعة المحاصيل التى تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه، وتطوير وسائل الرى لتخفيض نسبة المياه المفقودة، وتفعيل القوانين لمعاقبة الأشخاص والجهات التي تتسبب في تلوث مياه مجرى نهر النيل بأى وسيلة باعتبار النيل شريان الحياة.

"النيل شريان الحياة".. محاضرة بفرع ثقافة الفيوم ..

في لقاء مماثل، عقدت مكتبة اللاهون بالفيوم محاضرة تحدثت فيها عبير عبد التواب-أمين المكتبة- يعد النيل شريان الحياة للعديد من الشعوب حيث يلعب دورا حيويًا في الزراعة والري ويزود السكان بالمياه العذبة، كما أقام الفرع عددا من الورش الفنية لاكتشاف وتنمية الموهوبين منها ورشة رسم حر بمكتبة النزلة، إشراف سميه كمال، وأخرى للأشغال الفنية من خامات البيئة، نفذتها رضوي أحمد مسئول الفنون التشكيلية بالموقع، مع عدد من طلاب مدرسة لطفي سليمان، تم خلالها تعليم الطالبات طريقة تنفيذ معلقة من الكرتون، والقماش، والصوف، والحلقات الخشبية.

أعقب ذلك ورشة تعليم أساسيات الرسم تدريب أسماء فريد محسن -مسئول الفنون التشكيلية- تم خلالها تعليم الرواد خطوات رسم الجندي المصري، إلى جانب ورشة لتنفيذ علم مصر نفذتها فاطمة محمد -مشرفة نادي المرأة بالمكتبة وقدمت مكتبة الطفل مسابقات ثقافية ترفيهية متنوعة أدارها هند عبدالتواب وعبير ناجي- أمناء مكتبة الطفل - تلاها عرض مسرح عرائس أداء الفنان أميل الفنس وهند عبدالتواب أمينة المكتبة.

جاءت الفعاليات ضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، ضمن البرامج والفعاليات الثقافية والفنية التي ينظمها الفرع بالمكتبات الفرعية وبيوت الثقافة بالقرى والمراكز.