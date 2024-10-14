وزير الرياضة يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب

ترأس الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة، اجتماع مجلس إدارة الصندوق، والذي عُقد اليوم الإثنين، بمركز الابتكار الشبابي والتعلم بالجزيرة.

وتناول الاجتماع اعتماد قرارات مجلس ادارة صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة، وعرض الموقف المالي للصندوق خلال الفترة من أول يوليو ٢٠٢٤ حتي تاريخه، واعتماد القوائم المالية للصندوق، واعتماد القوائم المالية لمركز التنمية الرياضية والشبابية بشبرا الخيمة عن العام المالي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤.

كما تناول الاجتماع عرض استثمارات صندوق التمويل الأهلي (شركة المدن-الشركة المصرية لصناعة المستلزمات والأدوات الرياضية كابتكس- مركز التنمية بشبرا الخيمة)، كما تم استعراض التحديات التي تواجه مصنع النجيل الصناعي وكيفية التغلب عليها.