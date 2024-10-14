الإثنين 14 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

علي معلول يبدأ المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي

بوابة الوفد الإلكترونية

بدأ علي معلول، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المرحلة الثالثة والأخيرة من البرنامج التأهيلي المحدد له بعد جراحة وتر أكيلس. 

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مران الأهلي|كولر يحاضر اللاعبين.. وتدريبات خططية استعدادًا للسوبر المصري

وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الأهلي، إن معلول يبدأ من اليوم الإثنين المرحلة الأخيرة من التأهيل وفق البرنامج المحدد له. 

وأوضح جاب الله أن معلول يقوم بتنفيذ تدريبات الجري وتدريبات أخرى سوف يتدرج في تنفيذها بشكل مختلف خلال الأيام القادمة، بالتنسيق مع الدكتور محمد النجار إخصائي التأهيل. 

وأضاف طبيب الأهلي أن الحالة البدنية والطبية لمعلول مستقرة، وهناك تطور يتماشى مع البرنامج التأهيلي المحدد له.

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مرموش يقود تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام موريتانيا

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي استأنف تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا ‏للسوبر المصري الذي يقام في الإمارات خلال الشهر الجاري.‏

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث ‏عن البرنامج التدريبي وكافة الأمور الفنية.‏

وخاض لاعبو الفريق جزءًا بدنيًّا ثم تدريبات متنوعة بالكرة، حرص خلالها الجهاز الفني على ‏تنفيذ الجوانب الخططية.‏

وكان الأهلي قد حصل على راحة أمس عقب المباراة الودية أمام حرس الحدود التي أقيمت ‏يوم الجمعة الماضي على استاد التتش، ضمن تحضيرات الفريق للسوبر المصري.‏

فتح باب تسجيل الإعلاميين لتغطية مباراة الأهلي والعين الإماراتي

يعلن النادي الأهلي عن فتح باب التسجيل للسادة الصحفيين والمصورين. ممثلي وسائل ‏الإعلام، لتغطية مباراة الأهلي والعين الإماراتي، المقرر لها يوم 29 ‏أكتوبر الجاري، في بطولة كأس الإنتركونتننتال، بداية من اليوم الإثنين، ‏وتستمر عملية التسجيل حتى يوم 20 أكتوبر الجاري.

وسيتم إرسال الموافقة على تغطية المباراة للسادة الصحفيين والمصورين يوم الأربعاء 23 أكتوبر.‏

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