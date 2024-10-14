مرموش يقود تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام موريتانيا

يبحث المنتخب المصري الأول لكرة القدم عن تحقيق نتيجة إيجابية أمام موريتانيا، في المباراة التي يتوقع أن تتسم بالقوة والندية والحماس، في إطار تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وحقق منتخب الفراعنة الفوز على موريتانيا بهدفين نظيفين، في المباراة التي شهدها ستاد القاهرة الدولي، حيث أحرز ثنائية مصر تريزيجيه ومحمد صلاح.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام موريتانيا

حارس المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد عيد- أحمد رمضان بيكهام- رامي ربيعة- محمد حمدي.

خط الوسط: مروان عطية- حمدي فتحي- أحمد سيد “زيزو”.

الهجوم: محمود حسن “تريزيجيه”- مصطفى محمد- عمر مرموش.

في سياق متصل، علق المدافع الموريتاني علي عبيد في تصريحات صحفية على مواجهة مصر، حيث قال: "بالتأكيد، سنخوض مباراة صعبة أمام مصر، وبالتأكيد سنحاول مواصلة السعي للتأهل إلى كأس أمم إفريقيا، وتحقيق نتيجة إيجابية".

وتابع: "نحن لا نمتلك مشكلة في لاعبي خط الوسط أو الدفاع، ولكن نحاول تقديم مباراة جيدة ونحن نهدر عدة فرص والخصم يعود للتسجيل أمامنا".

وأتم المدافع الموريتاني تصريحاته: "بالنسبة لنا وجود محمد صلاح مهم ولكننا نواجه 11 لاعبا، ونتائجنا ليس جيدة ولكن سنحاول تحقيق نتيجة إيجابية للجمهور، ومحاول الفوز باللقاء أمام منتخب مصر".

الجدير بالذكر أن المنتخب المصري يأتي في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، والتي تضم إلى جواره منتخبات الرأس الأخضر وموريتانيا وبوتسوانا.