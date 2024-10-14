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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

مصر تتصدر بطولة العالم للبياثل والترياثل وبطولة العالم للبارا ليزر-رن

بطولة العالم للبياثل
بطولة العالم للبياثل والترياثل

أسدل الستار على منافسات بطولة العالم للبياثل والترياثل للأصحاء والبارالمبيين، وبطولة العالم للبارا ليزر-رن واللتين استضافتهما ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ببورفؤاد.

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سيطرة مصرية على جدول ميداليات الفردي والفرق في بطولة العالم للبياثل


وحصد المنتخب المصري للخماسي الحديث 140 ميدالية متنوعة  على مستوى  الاصحاء والباراليمبيين بواقع  61 ذهبية ، 52 فضية ، 27 برونزية .
و إنطلقت منافسات البطولة الأربعاء الماضي ، بمنافسات بطولة العالم للبارا ليزر-رن  ، حيث توج  ابطال  مصر بـ  18 ميدالية متنوعة بواقع 9  ذهبيات ، 6 فضيات ، و 3 برونزيات .
وعلى صعيد منافسات  التتابع المختلط في بطولة العالم للبياثل والترياثل ، في منافسات البياثل حقق ابطال مصر 7 ميداليات بواقع ذهبيتين ، وثلاث فضيات وبرونزيتين .
و في منافسات الترياقل فأحرز ابطال مصر 8 ميداليات متنوعة بواقع 4  ذهبيات ، 3 فضيات ، وبرونزية واحدة .

مصر تختتم بطولة العالم للبياثل والترياثل وبطولة العالم للبارا  ليزر-رن بنجاح كبير

أما على صعيد منافسات الفردي في بطولة العالم للبياثل والترياثل ، في منافسات الترياثل حقق ابطال مصر 37 ميدالية بواقع 17 ذهبية ، 11 فضية ، 9 برونزيات 
وفي منافسات البياثل حصد ابطال مصر 38 ميدالية متنوعة  ، 12 ذهبية ، 19 فضية ، 7 برونزيات .
أما على صعيد منافسات الباراليمبيين في بطولة العالم للبياثل والترياثل ، فحصد ابطال منتخبنا 17 ميدالية متنوعة ببطولة البارا ترياثل بواقع 9 ذهبيات ،  5 فضيات ، 3 برونزيات .
كما حصد ابطالنا الباراليمبيين 15 ميدالية متنوعة بواقع 8  ذهبيات ، 5 فضيات ، وبرونزيتين .
وشهدت البطولة مشاركة 600 لاعبا ولاعبة يمثلون 33 دولة.

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