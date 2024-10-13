سيطرة مصرية على جدول ميداليات الفردي والفرق في بطولة العالم للبياثل

واصل المنتخب المصري للبياثل سيطرته على جدول ميداليات بطولة العالم للبياثل والترياثل للأصحاء والبارالمبيين، وبطولة ليزر-رن للبارالمبين خلال الفترة من 9 وحتى 13 أكتوبر الجاري على شاطئ الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ببورفؤاد.

38 ميدالية لمصر في بطولة العالم للبياثل

وحصد أبطال وبطلات مصر 38 ميدالية متنوعة في منافسات الفردي والفرق والتي اقيمت صباح الأحد، بواقع 12 ميدالية ذهبية و19 فضية

و7 برونزيات، والتي جاءت على النحو التالي:

مسابقة تحت 9 سنوات بنين: فاز بالميدالية الذهبية سهيل أبو عوف والميدالية الفضية يوسف نصر والميدالية البرونزية ياسين إسماعيل.

مسابقة تحت 9 سنوات بنات: حققت چودي مسعود الميدالية الذهبية وفرحة إدريس الميدالية الفضية.

وحققت مصر الميدالية الذهبية للفرق تحت 9 سنوات للبنين والبنات في بطولة العالم للبياثل.

مسابقة تحت 11 سنة بنين: توج عمرو عيسى بالميدالية الذهبية ومازن شلبي الميدالية الفضية.

مسابقة تحت 11 سنة بنات: فازت رودينا عوض بالميدالية الفضية وأميرة حسن الميدالية البرونزية.

وفازت مصر بالميدالية الذهبية لفرق البنين والميدالية الفضية لفرق البنات تحت 11 عاما.

مسابقة تحت 13 سنة بنين: حقق حمزة مفتاح الميدالية الذهبية ومالك إبراهيم الميدالية الفضية ومارك لبيب الميدالية البرونزية.

مسابقة 13 سنة بنات: فازت هاجر محمد بالميدالية الفضية في بطولة العالم للبياثل.

وحققت مصر الميدالية الذهبية لفرق البنين والميدالية الفضية لفرق البنات تحت 13 عاما.

مسابقة تحت 15 عاما بنين: حقق زياد حتة الميدالية الفضية وجاسر رشاد الميدالية البرونزية.

مسابقة تحت 15 عاما بنات: حققت فريدة خليل الميدالية الفضية.

واحرزت مصر ذهبية الفرق للبنين والميدالية الفضية لفرق البنات تحت 15 عاما.

مسابقة تحت 17 عاما بنين: فاز براء عبد الوهاب الميدالية الفضية وسفيان محمدي الميدالية البرونزية.

مسابقة تحت 17 عاما بنات: فازت ريم مصطفى بالميدالية الذهبية وشهد عبدربه بالميدالية البرونزية.

وتوجت مصر بالميدالية الفضية لفرق البنين والميدالية الذهبية لفرق البنات تحت 17 عاما.

مسابقة تحت 19 عاما بنين: فاز محمد الجندي بالميدالية الفضية.

وحققت مصر ذهبية الفرق بنين وفضية الفرق بنات تحت 19 عاما.

مرحلة الناشئين: فاز يوسف عامر بالميدالية الفضية.

وحققت مصر الميدالية الفضية على مستوى فرق الناشئين وفرق الناشئات.

مرحلة ماسترز فوق 40 عاما رجال: حققت مصر الميدالية الفضية.

مرحلة ماسترز فوق 50 عاما رجال: حقق المنتخب المصري الميدالية البرونزية.

وسبق للاعبي ولاعبات مصر الحصول على 37 ميدالية متنوعة في منافسات الفردي والفرق للترياثل بواقع 17 ميدالية ذهبية بالاضافة ل11 ميدالية فضية و9 برونزيات.

وشهدت البطولة مشاركة 600 لاعبا ولاعبة يمثلون 33 دولة.