مميزات يحظى بها ذوي الهمم من كارت الخدمات المتكاملة

تلقى ذوي الاحتياجات الخاصة اهتمام غير مسبوق فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى حرص كل الحرص على ترسيخ حقوق ذوي الإعاقة في كافة مجالات الحياة، وفيه صدر القانون رقم 10 لسنة 2018 الذي ينص على حقوق وامتيازات سواء في مجال التعليم أو الصحة أو العمل.

ذوي الاحتياجات الخاصة

ووجه رئيس الجمهورية جميع الجهات المعنية بالدولة بوضع البرامج والخطط والإجراءات تنفيذية التي تستهدف تمكين ذوي الهمم، ودمجهم في جميع المشروعات والمبادرات القومية التي تقوم الدولة بتنفيذها حيث تكون جهود تمكين الأبناء من ذوي الهمم، جزءً لا يتجزأ، من الأولويات التي تستهدف الارتقاء بحياة المواطنين بوجه عام.

وفى اعقاب التوجيهات قدمت الحكومة المصرية دعما للأشخاص ذوي الإعاقة يستفيد منه 1.2 مليون شخص من خلال برنامج "كرامة" بتكلفة إجمالية حوالي 10 مليارات جنيه سنويًا، كما تم إصدار 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة، كما تم اتخاذ عدة قرارات لتحسين منظومة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، منها تشكيل لجان متابعة ميدانية لتقييم مكاتب التأهيل، والاتفاق مع وزارة الصحة على دمج التقييم الطبي والوظيفي في لجنة واحدة لسرعة استخراج البطاقة، والعمل على إنهاء قوائم الانتظار والتظلمات الخاصة ببطاقة الخدمات المتكاملة في مدة أقصاها 30 يومًا.

يتيح كارت الخدمات المتكاملة، عددًا من المميزات لحامليه من ذوي الهمم وأصحاب الإعاقات، ومن بينها، مزايا خاصة بالحماية الاجتماعية، وذلك حسب ما أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي.

ذوي الاحتياجات الخاصة

الميزات الذى يحظي بها ذو الهمم من كارت الخدمات المتكاملة :

الميزة الأولى: الجمع بين معاشين.

الميزة الثانية: التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين.

الميزة الثالثة: الإعفاء من الضرائب.

الميزة الرابعة: خصومات على اشتراكات مراكز الشباب.

الميزة الخامسة: التعامل مع حاملها أمام جميع الجهات الحكومية على أنه من ذوي الهمم.

الميزة السادسة: خصومات على الأندية الرياضية.

الميزة السابعة: الكشف المجاني في المستشفيات.

الميزة الثامنة: دخول المناطق الأثرية والمتاحف مجانًا.

الميزة التاسعة: الإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات.

الميزة العاشرة: الإعفاء الجمركي على السيارات المجهزة لأصحاب بطاقات الخدمات المتكاملة.

الميزة الحادية عشر: خصومات على وسائل النقل والمواصلات.

الميزة الثانية عشر: الدمج في المدارس.

الميزة الثالثة عشر: الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.

الميزة الرابعة عشر: الحصول على سكن حكومي مناسب.

الميزة الخامسة عشر: الدمج في المعاهد والجامعات.