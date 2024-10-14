نشاط مكثف للجنة ذوي الهمم بوفد المنيرة الغربية

نظمت لجنة ذوي الهمم باللجنة حزب الوفد بالمنيرة الغربية برئاسة جميل لمعي، وتحت رعاية تحت الدكتور ياسر الهضيبي سكرتير عام الحزب، وفي حضور أعضاء اللجنة خالد يعقوب، ونجاة ابراهيم، بزيارة مستشفى الهلال .

و كان في استقبال الوفد الدكتور ايمن خلاف مدير مستشفى الهلال حيث تم مناقشة كيفية تقديم كافة سبل الدعم لذوي الهمم. وأكد مدير مستشفي الهلال على تقديم كافة سبل الدعم من تفخيضات ودعم كامل للمستحقين من ذوي الهمم وكافة المواطنين .

وقدمت اللجنة الشكر للدكتور ايمن خلاف مديرعام المستشفى على حفاوة الاستقبال و مساندته و دعمه لذوي الهمم.

وكما قامت لجنة ذوي الهمم بزيارة لمستشفى المعهد القومى للجهاز الحركى العصبى وكان في استقبال الوفد الدكتورة رشا عاطف مديرة مستشفى المعهد القومى للجهاز الحركى العصبى حيث تم مناقشة كيفية تقديم كافة سبل الدعم لذوي الهمم.

وابدت الدكتورة استعداد مستشفى المعهد القومى للجهاز الحركى العصبى تقديم كافة سبل الدعم من تخفيضات ودعم كامل للمستحقين من ذوي الهمم وكافة المواطنين .

وقدمت اللجنة الشكر للدكتورة رشا عاطف مديرة عام المستشفى على حفاوة استقبلها و مساندتها و دعمها لذوي الهمم.

كما قامت لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة بزيارة مستشفى الصدر وكان في استقبال الوفد الدكتور محمد امر الله مدير المستشفى والدكتور مصطفى شلش نائب مدير المستشفى .

وأكد كل من الدكتور محمد امر الله مدير المستشفى والدكتور مصطفى شلش نائب المدير على استعدادهم الدائم و استعداد المستشفى على تقديم كافة سبل الدعم لذوي الهمم.



كما قامت اللجنة بزيارة مستشفى الرمد و كان في استقبال الوفد الاستاذة الدكتورة نرمين طاهر مديرة المستشفى حيث تم مناقشة تقديم المستشفي كيفية مساعدة ودعم ذوي الهمم و في نهاية اللقاء وجه أعضاء اللجنة الشكر للدكتورة نرمين طاهر علي حسن استقبالها .

وقامت لجنة ذوي الهمم بزيارة مستشفى الوراق المركزي و كان في استقبال الوفد الدكتور محمد ضياء مدير المستشفى حيث تم مناقشة تقديم المستشفى كافة سبل الدعم لذوي الهمم الحاصلين على كارت الخدامات و غير القادرين لذوي الهمم.

وكما قامت لجنة ذوي الهمم بزيارة مستشفى المعهد القومى للجهاز الحركى العصبى و كان في استقبال الوفد الاستاذة الدكتورة رشا عاطف مديرة مستشفى المعهد القومى للجهاز الحركى العصبى حيث تم مناقشة تقديم احتفالية لذوي الهمم برعاية حزب الوفد.

وقام أعضاء اللجنة بمعاينة وتصوير قاعة المحاضرات المقرر إقامة الأحتفالية بها حيث تسع القاعة اكثر من ٢٠٠ فرد .

كما قامت لجنة ذوي الهمم بزيارة مستشفى حميات امبابة القومى وكان في استقبال الوفد الدكتور محمد صالح مدير المستشفى .

وتم مناقشة كيفية تقديم مساعدة ذوي الهمم و أيضا مناقشة نقص علاج انتكاسة مرضى فيرس سي .